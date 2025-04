Con los rizos al sol y una sonrisa de satisfacción, Catalina Zariquiey era alzada en hombros por sus amigas y nos regalaba una imagen para el recuerdo en la Playa de Señoritas, en Punta Hermosa. Esto sucedió hace un mes, cuando la surfista mancoreña se cobró la revancha del año pasado y se alzó con la categoría Júnior Femenina del torneo Señoritas Open Pro. Con 15 años, aunque para algunos pueda significar un festejo más en su corta carrera, ella es consciente del esfuerzo que hay detrás de cada logro y lo atesora como único, sabiendo que en el surf cada paso es un salto de aprendizaje.

Dejando atrás lo conseguido en Punta Hermosa, ‘Cata’ ahora está en Brasil y no tiene descanso: el 12 abril inicia una nueva competencia en la playa de Saquarema (Río de Janeiro), mientras que desde el 22 competirá en Maresías (São Paulo). Todo eso en medio del inicio de su último año escolar, donde ha sabido encontrar un equilibrio entre sus estudios y sus entrenamientos, siempre con el respaldo de su familia, su coach Gabriel Aramburu y su psicóloga Rafaela Pacheco.

Catalina se tomó un tiempo para charlar con Depor y dar detalles de cómo va manejando la presión alrededor de su prometedora carrera, donde muchos le avizoran un futuro exitoso en los grandes escenarios del surf mundial, donde su ídola de toda la vida, Sofía Mulanovich, supo hacer historia hace algunos años. A su corta edad muestra una madurez a prueba de balas, sin perder la perspectiva y con los objetivos bien claros: cerrar el 2025 dominando el ranking de la región Júnior.

Catalina Zariquiey está cursando su último año escolar. (Foto: Diego Moreno)

¿Qué tal tu estadía en Brasil después de ganar en tu categoría en el Señoritas Open Pro?

Sí, ahora estoy en Brasil, preparándome para un par de campeonatos súper importantes que se vienen ahora. Uno empieza a la próxima semana. He estado entrenando bastante en Maresías y ahora estoy en Saquarema.

¿Qué te dejó el campeonato en Señoritas, donde pudiste cobrarte la revancha por tu tercer lugar del año pasado?

Fue un campeonato increíble. El año pasado hicieron el mismo y la verdad es que estuvo súper divertido, hubo muy buenas olas y se sintió increíble ganar todo. El año pasado llegué hasta las semifinales, quedando tercera. Me quedé con muchas ganas, por estoy súper feliz de haber ganado esta vez, además de tener a todas mis amigas cerca. Fueron días difíciles, pero fue súper divertido.

¿Cuál fue tu preparación para llegar a tope al Señoritas Open Pro?

Yo justo estaba regresando de Hawái, donde estuve entrenando bastante después de un campeonato. Al regresar, entrené todos los días en Señoritas con mi couch Gabriela Aramburu. Entrené bastante, porque este campeonato era muy importante para mí.

Entiendo que ya estás en el último año de tu etapa escolar. ¿Cómo estás manejando tus tiempos para no chocar con tu carrera deportiva?

Sí, ya empecé el colegio. Estoy con bastantes tareas, pero manejando bien mis tiempos. Eso me da para entrenar y estudiar. Este año quiero presentar todos mis trabajos a tiempo y terminar el año escolar muy bien. Mis papás me ayudan a manejar mis tiempo, y estar tranquila con mis trabajos y entrenamientos.

Catalina Zariquiey terminó novena en su primer Mundial Júnior en Filipinas. (Foto: World Surf League)

Hay muchas expectativas sobre tu carrera y lo que has logrado con tan solo 15 años. ¿Cómo manejas esa presión en un deporte tan competitivo?

Sí hay bastante presión, pero trato de no presionarme tanto, trato de pensar que aún me quedan bastantes años por delante. Tengo mucho tiempo para ir mejorando, para seguir aprendiendo. También tengo una psicóloga deportiva que me ayuda para trabajar mis nervios y la presión. La verdad me mantengo bastante tranquila, sé que todavía me queda mucho tiempo por delante.

El apoyo psicológico es muy importante para los deportistas de alto rendimiento...

Yo lo recomiendo. Las sesiones con mi psicóloga me han ayudado bastante para controlar mis nervios y mantenerme tranquila. Ella me ayuda a organizar mis tiempos, entonces, me parece que como deportistas es muy importante tener un apoyo psicológico.

¿Qué papel juega tu familia en toda esta experiencia que llevas acumulando en estos años?

Mi familia, mis papá son muy importantes. Mi papá me ha apoyado desde muy chica, siempre viajaba con él a todos lados. Él y mi mamá son muy importantes para mí. Mi couch también me ha ayudado un montón, mejorando mis técnicas para poder competir.

¿Qué objetivos tienes para este 2025, pensando en el corto y mediano plazo?

Me gustaría quedar primera en el raking de la región Júnior. En Sudamérica soy la primera después de ganar en Señoritas, además de quedar tercera en un Campeonato Júnior en Brasil. Ahora se viene un torneo importante en Saquarema, donde creo que más o menos se define cómo voy a quedar. Para clasificar al Mundial tengo que quedar entre los dos primeros puestos, ese es mi objetivo. También quiero llegar a la final de un Mundial Júnior.

Catalina Zariquiey disputó su primer torneo a los siete años. (Foto: World Surf League)

¿Hubo algún momento decisivo en tu carrera que te llevó a tomar la determinación de dedicarte de lleno al surf?

Desde un comienzo dije que me iba a dedicar a esto, así que no hubo un momento realmente decisivo. Desde el comienzo el surf era el deporte que quería practicar, desde muy chiquita sabía que quería hacer esto a largo plazo. Desde niña me encantó este deporte.

¿Qué aprendizajes para la vida te ha dejado la práctica del surf?

El surf me ha enseñado un montón. He aprendido que se pierde más veces de las que se gana. Aprendo un montón con mis amigos, corriendo nueva olas y ganando experiencia. Estoy súper agradecida por eso, por las experiencias, los viajes, los nuevos lugares y personas que conozco.

Teniendo una mira fresca del futuro del surf en el Perú, ¿cómo ves a los deportistas de tu generación?

El nivel de los chicos en el Perú está altísimo. Todos la están rompiendo, las chicas que están conmigo en el equipo júnior corren increíble. Todos tiene un futurazo, y eso me pone contenta

¿Qué mensajes le dejarías a los más chicos, que al verte triunfar te toman como un ejemplo a seguir?

A ellos les diría que este deporte es increíble, que si de verdad les gusta, que le pongan disciplina al entrenar. Este deporte es muy bueno, ganas un montón de experiencia y nuevos amigos. Que vayan con todo, que no le tengan miedo a nada, y lo más importante: que se diviertan.

Catalina Zariquiey es una de las surfistas más prometedoras de su generación. (Foto: World Surf League)

