Cayetana Chirinos tuvo una cosecha más que positiva en el Campeonato Sudamericano de Atletismo U20, donde logró su mejor marca personal en los 100 metros planos y consiguió su clasificación a la justa mundial de la categoría, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos.

Con un tiempo de 11.75 segundos, Cayetana se ubicó cuarta en la final de la velocidad y logró la marca mínima que necesitaba para representar a nuestro país en el Campeonato Mundial de Atletismo U20 Oregon 2026. El registro que impuso en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna) supone, además, un nuevo récord nacional U18 en los 100 metros planos.

Chirinos, que batió la plusmarca nacional U18 de la velocidad por octava ocasión, quedó a solo una centésima de igualar el récord nacional absoluto que ostenta Paula Dariuch (11.74 s), algo que confirma su imparable progresión deportiva.

Cayetana también mostró sus credenciales en los 200 metros planos, distancia en la que comenzó a participar oficialmente hace solo un año. Cuarta en la final con un registro de 24.50 segundos, la atleta corrió la semifinal en 24.32 s con viento a favor (+3.2 segundos), dejando claro que tiene buenas posibilidades de conseguir su clasificación al Mundial U20 en esta prueba.

En el Sudamericano U20, Chirinos logró otro récord nacional U18: el de la posta 4x100 metros (46.78 segundos) junto a Romina Fiol, Mafer Acevedo y Catalina Yzaga

“Metas cumplidas, sueños en marcha. Estoy muy feliz por mi actuación e infinitamente agradecida a mi entrenador Katsuhico Nakaya, por creer en mí cuando estudiar Arquitectura y entrenar a este nivel parecía imposible”, dijo Cayetana tras el intenso Sudamericano U20 vivido en Lima.

La deportista de 17 años, quien este 2025 ha repartido su tiempo entre sus estudios en Lima -cursa el primer año de Arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas- y sus entrenamientos en el Núcleo de Alto Rendimiento de Sao Paulo, viajará en las próximas horas a Santiago para competir en las New Balance Finals, certamen que reunirá a los mejores atletas del continente.

En Chile, la peruana participará en 100 y 200 metros planos, prueba esta última en la que volverá a buscar la marca mínima requerida (24.35 s) para el Mundial de Atletismo U20 Oregon 2026.