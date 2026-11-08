Como ya es costumbre, el Columbia Outdoors Fest fue una gran oportunidad para disfrutar de una jornada al aire libre y conocer de cerca deportes de aventura, como el trail running, MTB XC (bicicleta de montaña en senderos) y el hiking (senderismo), de la mano de deportistas calificados, en el magnífico entorno natural que ofrece Pachacámac.
Este festival se ha consolidado como uno de los más esperados por la comunidad outdoor local -con sold out desde varios días antes- debido a que también ofrece actividades para niños, así como yoga, arte en vivo, palestra, gastronomía (con diversas opciones de food trucks) y sorteos en una jornada que tuvo como fin de fiesta la participación musical de Los Yacks y Bareto.
Una jornada para conectar con la naturaleza
El Columbia Outdoors Fest incluyó una salida de trail running de 6 km, un deporte en el que se corre por senderos y en el que Pachacámac destaca debido a sus desafiantes rutas, las cuales presentan distintos tipos de desniveles para los corredores.
Los participantes también pudieron practicar MTB XC, una modalidad de bicicleta de montaña, realizando un recorrido de 20 km, mientras que quienes gustan de apreciar los paisajes de una manera más pausada optaron por el hiking o senderismo en una ruta de 5 km con impresionantes vistas.