Desde que conquistó el cinturón, Ilia Topuria ha superado cada prueba que se le ha presentado. Sin embargo, Justin Gaethje representa un reto diferente. El estadounidense combina experiencia en peleas de campeonato, resistencia al castigo y un estilo agresivo que históricamente ha complicado incluso a los mejores peleadores de la división.
¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?
Los resultados de UFC Freedom 250 se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del evento. Consulta esta cobertura para conocer al ganador de cada combate de la cartelera.
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|PELEA
|RESULTADO
|Peso ligero (Título)
|Ilia Topuria vs. Justin Gaethje
|—
|Peso completo (Interino)
|Alex Pereira vs. Ciryl Gane
|—
|Peso gallo
|Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi
|—
|Peso ligero
|Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler
|—
|Peso medio
|Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
|Bo Nickal derrotó a Kyle Daukau por TKO (golpes y codos) a los 4:29 del Ronda 1
|Peso pluma
|Diego Lopes vs. Steve García
|Diego Lopes derrotó a Steve Garcia por KO (golpes) a los 2:42 del Ronda 2
A diferencia de otros rivales recientes, Gaethje no suele retroceder ni cambiar su plan de pelea bajo presión. Su disposición para intercambiar golpes y asumir riesgos convierte cada combate en un terreno impredecible, especialmente cuando encuentra oportunidades para castigar las piernas o conectar combinaciones en corta distancia.
El campeón, por su parte, llega en el mejor momento de su carrera y con argumentos suficientes para justificar su favoritismo. Ha demostrado poder de nocaut, control táctico y una notable capacidad para encontrar espacios incluso frente a rivales de élite. Aun así, este parece ser el combate con mayor margen de incertidumbre desde su ascenso a la cima del peso ligero.
Mi pronóstico apunta a una victoria de Topuria antes del límite, aunque no sorprendería que Gaethje lograra llevar la pelea a aguas profundas y obligara al campeón a ofrecer una de las actuaciones más exigentes de toda su trayectoria.
Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje
- Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.
- Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.
- Diego Lopes vs. Steve García.