Ilia Topuria afrontará uno de los combates más importantes de su carrera este domingo 14 de junio (04:00 del horario peninsular del lunes 15 en España) cuando enfrente a Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero en UFC Freedom 250. La histórica cartelera, que se celebrará en la Casa Blanca, reunirá además a figuras como Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley y Michael Chandler en una noche llamada a marcar uno de los grandes momentos de la temporada en las artes marciales mixtas.

El campeón hispano-georgiano llega a la cita convertido en una de las mayores estrellas de UFC y con la oportunidad de seguir ampliando un legado que ya lo ha colocado entre los nombres más importantes del deporte. Del otro lado estará Gaethje, un rival acostumbrado a las grandes noches y considerado uno de los peleadores más peligrosos de la división ligera.

Para los aficionados españoles, la buena noticia es que toda la cartelera podrá seguirse mediante HBO Max, plataforma que integra la cobertura completa de UFC dentro de su oferta deportiva y que será la principal ventana para ver en directo la pelea entre Topuria y Gaethje desde España.

TL;DR: Lo que debes saber de la pelea Topuria vs. Gaethje por UFC Freedom 250

🥊 Ilia Topuria enfrentará a Justin Gaethje en UFC Freedom 250.

🇪🇸 HBO Max transmitirá el evento en España.

📺 La cartelera incluye a Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley y Michael Chandler.

🏛️ UFC Freedom 250 se celebrará en la Casa Blanca.

⏰ La pelea principal comenzará aproximadamente a las 06:30 de la mañana en España.

🎟️ Será necesario contar con el Plan HBO Max DAZN para acceder a la cobertura deportiva completa.

¿Cómo ver UFC Freedom 250: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

Dato Información Evento UFC Freedom 250 Pelea estelar Ilia Topuria vs. Justin Gaethje Título en juego Unificación del cinturón de peso ligero Fecha 14 de junio de 2026 Lugar Casa Blanca Ciudad Washington D.C., Estados Unidos Plataforma en España HBO Max Cobertura deportiva Plan HBO Max DAZN

¿Dónde ver HBO Max EN DIRECTO para UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje?

Los aficionados españoles podrán seguir UFC Freedom 250 mediante HBO Max, que integra dentro de su oferta deportiva la cobertura completa de los eventos de UFC.

La transmisión incluirá:

La pelea estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje .

. La cartelera principal completa.

Los combates preliminares.

Cobertura en directo desde el inicio de la función.

Acceso a contenidos deportivos disponibles dentro de la plataforma.

De esta manera, los usuarios podrán seguir toda la velada desde una misma aplicación y sin necesidad de cambiar de señal durante la noche.

¿Qué es el Plan HBO Max DAZN?

El Plan HBO Max DAZN reúne en una sola suscripción los contenidos de entretenimiento de HBO Max junto con una amplia oferta deportiva procedente de DAZN.

Esta modalidad permite acceder a UFC y a otras grandes competiciones internacionales desde una misma plataforma, simplificando la experiencia para quienes consumen deporte en streaming de forma habitual.

Para los seguidores de Topuria, este plan será la puerta de entrada para seguir UFC Freedom 250 desde cualquier dispositivo compatible.

¿Qué incluye el Plan HBO Max DAZN?

Entre los contenidos deportivos más destacados se encuentran:

UFC.

Fórmula 1.

MotoGP.

LaLiga.

Competiciones internacionales de fútbol incluidas en DAZN.

Todo el deporte de Eurosport.

Open de Australia.

Roland Garros.

Grandes Vueltas ciclistas.

Juegos Olímpicos.

24 Horas de Le Mans.

La combinación convierte a HBO Max DAZN en una de las ofertas deportivas más completas disponibles actualmente en España.

¿Cuánto cuesta HBO Max DAZN en España?

Plan Precio mensual HBO Max DAZN 44,99 €

El acceso se realiza directamente desde HBO Max, permitiendo disfrutar tanto del catálogo de entretenimiento como de los eventos deportivos incluidos en la suscripción.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC Freedom 250?

HBO Max es compatible con una amplia variedad de dispositivos:

Smart TV.

Android TV.

Google TV.

Apple TV.

Fire TV Stick.

Chromecast.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad.

Tablets Android.

Ordenadores mediante navegador web.

Esto permite seguir la pelea desde casa, durante un viaje o desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver UFC Freedom 250 en Smart TV?

Para disfrutar de la cartelera en pantalla grande:

Descarga la aplicación HBO Max en tu televisor o dispositivo de streaming. Inicia sesión con una cuenta activa. Accede a la sección de deportes. Selecciona UFC Freedom 250. Disfruta de la transmisión en directo.

La experiencia en Smart TV suele ser la opción preferida para quienes planean seguir toda la función desde las preliminares hasta el combate estelar.

Horario de Topuria vs. Gaethje en España

La madrugada será larga para los aficionados españoles, pero la recompensa será una de las peleas más esperadas del año.

Evento Hora en España Inicio de preliminares 00:00 Cartelera principal 04:00 Topuria vs. Gaethje 06:30 aprox.

Los horarios pueden variar ligeramente dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Por qué UFC Freedom 250 genera tanta expectación en España?

La presencia de Ilia Topuria explica buena parte del interés que rodea al evento. El campeón hispano-georgiano se ha convertido en una de las grandes figuras de la organización y afrontará una nueva prueba frente a un rival con la experiencia y agresividad de Justin Gaethje.

Además, la cartelera contará con peleadores de primer nivel como Alex Pereira, Sean O’Malley, Ciryl Gane y Michael Chandler, lo que refuerza la sensación de estar ante una de las noches más importantes del año para los aficionados a las MMA.

Cartelera principal de UFC Freedom 250

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre HBO Max y UFC Freedom 250

¿Dónde ver Topuria vs. Gaethje EN DIRECTO en España?

La transmisión estará disponible mediante HBO Max con el Plan HBO Max DAZN.

¿A qué hora pelea Ilia Topuria en España?

La pelea principal está prevista para comenzar alrededor de las 06:30 de la mañana del lunes.

¿Qué necesito para ver UFC Freedom 250?

Una suscripción activa al Plan HBO Max DAZN.

¿Puedo ver UFC Freedom 250 desde el móvil?

Sí. HBO Max dispone de aplicaciones para Android y iPhone compatibles con la transmisión en directo.

¿La cartelera completa está incluida?

Sí. Los usuarios podrán acceder tanto a las preliminares como a la cartelera principal desde la plataforma.

¿Quiénes pelean además de Topuria y Gaethje?

La función también contará con Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley, Michael Chandler, Bo Nickal y Diego Lopes entre los principales protagonistas.