En una noche inolvidable para el freestyle argentino, ante más de 1500 personas, ‘Mecha’ escribió su nombre en la historia al consagrarse como Bicampeón Nacional de Red Bull Batalla Argentina. Con localidades agotadas, Deseo Club fue el escenario de una jornada cargada de emoción, en la que los 16 mejores competidores del país se enfrentaron frente a un público que acompañó y celebró cada batalla.

Una noche de cruces exigentes tuvo como jurados a tres referentes de la escena: Akapellah, rapero y freestyler venezolano con una extensa trayectoria internacional; Larrix, campeón nacional de Red Bull Batalla Argentina 2025; y Juancin, una figura histórica de la escena local, con una amplia trayectoria como jurado, comentarista y referente del freestyle argentino. Shulio estuvo al frente de la conducción y Pacha fue el encargado de los beats.

El momento más emotivo de la noche llegó con la coronación. Larrix, campeón saliente y uno de sus mejores amigos, fue el encargado de entregarle el trofeo a un Mecha visiblemente conmovido tras volver a alcanzar el título nacional.

¿Quién es el argentino ‘Mecha’?

Detrás de Mecha está Thomas Nahuel Antonelli, quien entiende el freestyle como un deporte de alta estrategia. Mucho antes de pisar su primera plaza en Villa Carlos Paz, su madre le proponía rimar palabras en una hoja de papel para mantenerlo enfocado; si lo lograba, había un turrón de premio. Ese ejercicio doméstico y competitivo sentó las bases de un MC que hoy se prepara como un atleta de alto rendimiento. En un formato que suele asociarse al impulso, Mecha eliminó la improvisación azarosa y la reemplazó por el método.

Su trayectoria da cuenta de esa constancia. En 2022 se convirtió en el primer MC del interior del país en consagrarse campeón de Red Bull Batalla Argentina y se ha mantenido en la élite internacional del circuito. Fue subcampeón de FMS Argentina y FMS Internacional en 2023, campeón de 5 Vidas en 2024, conquistó FMS Argentina y Súper 5 Vidas en 2025 y ahora, vuelve a coronarse Campeón Nacional de Red Bull Batalla Argentina temporada 2026/27.

Perú, no es un escenario desconocido para él

El argentino ha competido anteriormente en nuestro país y recuerda especialmente el vínculo construido con el público peruano. De cara a su regreso para la Final Internacional de Red Bull Batalla, destacó el cariño recibido durante sus anteriores visitas y la posibilidad de reencontrarse con varios de los MCs que ya aseguraron su clasificación.

“He ido varias veces a Perú. De hecho, una de mis primeras grandes internacionales fue ahí, donde conseguí mi primer resultado importante a nivel mundial. Creo que la gente de allá me reconoce y me trata con mucho cariño; todas las veces que fui me sentí súper bien recibido. Ya sé que está clasificado Almendrades, vi que clasificó Nekroos, que también lo quiero mucho, así que voy a tratar de llegar en la mejor forma posible y disfrutar el viaje una vez más”, señaló Mecha.

Con esta victoria, Mecha alcanza uno de los mayores logros de su carrera y obtiene el derecho de representar a la Argentina en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026/27 en Perú, donde buscará que el país sume su cuarta estrella mundial.

Entradas ya disponibles

Las entradas para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026/2027 ya pueden adquirirse en https://redbull.com/peru27 hasta agotar stock. Asimismo, toda la información sobre la competición, los clasificados y las novedades de la temporada puede seguirse en los canales oficiales de Red Bull Batalla.

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