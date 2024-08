Este sábado 17 de agosto (o domingo 18 en algunas partes del mundo), se realizará otro evento mensual de la UFC. Nos referimos al UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO, que se llevará a cabo desde la ciudad de Perth, en Australia, específicamente en el RAC Arena. Al haber cartelera preliminar, estelar y un combate principal en la noche, hay 3 horarios a tener en cuenta para seguir el evento, además de conocer los principales canales que pasarán la transmisión minuto a minuto. ¿A qué hora empieza y por qué canales ver el UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya? Aquí te dejamos con todos los detalles .

Mira la transmisión de Disney Plus EN VIVO y sigue el UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya desde Perth, Australia. (Foto: UFC / Composición Depor)

¿A qué hora empieza el UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya?

La transmisión del evento estelar de la noche en lo que será el UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya, iniciará en los Estados Unidos a partir de las 12:30 a.m. (ET) del domingo 18 de junio. A esa hora se tiene previsto que Dricus Du Plessis e Israel Adesanya hagan su ingreso al octágono, aunque esto dependerá del desarrollo de las peleas previas a la estelar.

Cartelera Preliminar: horarios Cartelera Estelar: horarios Pelea estelar Du Plessis vs. Adesanya Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET 10:00 p.m. ET 12:30 a.m. ET (domingo 18) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT 9:00 p.m. CT 11:30 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT 8:00 p.m. MT 10:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT 7:00 p.m. PT 9:30 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO desde México?

Si vives en México y quieres ver el UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO sigue la transmisión a partir de las 6:00 p.m. (cartelera preliminar), 8:00 p.m. (cartelera estelar) y 10:30 p.m. (pelea estelar). Estos son los 3 horarios a tener en cuenta si vives en México para seguir el evento.

¿A qué hora ver UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO en Perú y Colombia?

La transmisión del evento UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO desde Perú y Colombia iniciará a partir de las 7:00 p.m. (cartelera preliminar), 9:00 p.m. (cartelera estelar) y 11:30 p.m. (pelea estelar) . Ten en cuenta estos 3 horarios para que no te pierdas el minuto a minuto.

¿A qué hora ver UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, el evento UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO se transmitirá en su totalidad el domingo 18 de agosto a partir de las 2:00 a.m. (cartelera preliminar), 4:00 a.m. (cartelera estelar) y 6:30 a.m. (pelea estelar) .

¿En qué canales transmiten UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO?

No te pierdas este sábado 17 de agosto el evento de la UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya a través de Fox Sports Premium (México) y las preliminares a través de la señal de ESPN o Fox Sports (según de tu ubicación) . Recuerda que debes estar atento a las peleas estelares de la noche, pues no serán de contenido gratuito y deberás sintonizarlo en la señal Premium o de lo contrario optar por una alternativa de streaming online.

¿Dónde ver online el UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya EN VIVO?

Sigue la transmisión online del UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya en Streaming a través de las opciones de Disney Plus (Latinoamérica), ESPN+ (México y Estados Unidos) o MAX (España) . Además, cabe destacar que podrás contratar el servicio de UFC Fight Pass para ver todo el contenido de la empresa más importante de artes marciales mixtas en el mundo y seguir minuto a minuto la pelea estelar de Israel Adesanya vs. Dricus Du Plessis desde Australia.