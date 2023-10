¡No te lo puedes perder! Este sábado 21 de octubre, la UFC regresará con grandes peleas. Incluso, muchos amantes de las artes marciales mixtas consideran que se realizará el mejor evento del año, ya que se enfrentarán dos de los mejores libra por libra en un combate por el título de peso ligero. Se trata de Makhachev vs. Volkanovski, quienes, en la edición 294, volverán a pararse en el octágono. Conoce todos los detalles y a qué hora iniciará la pelea entre ambos combatientes.

Esta será la segunda ocasión en que ambos luchadores se verán las caras. La primera vez, Makhachev salió victorioso, con puntuación 48-47 (dos veces) y 49-46. Si bien parecía una pelea reñida, puesto que Volkanovski trabajó en el suelo en lugar de rendirse ante los golpes de su rival, el ruso se llevó el triunfo.

Ojo, en la previa de este pelea, Makhachev se refirió a su último combate contra el australiano y aseguró que fue un justo ganador. “Porque por primera vez en mi vida he peleado cinco asaltos. Pero asesté golpes muy duros. Lo derribé. Le tomé la espalda. Hay que preguntarle: ¿qué hiciste para ganar esta pelea? Algunas personas dicen que la pelea estuvo reñida porque sólo vieron el último minuto. Pero todos los que entienden de MMA saben que gané por decisión unánime”, sostuvo.

Es necesario mencionar que luego de ese combate, Volkanovski regresó al peso pluma y defendió el título contra Yair Rodríguez. Eso sí, al término del combate, el australiano fue sometido a una operación de mano, presentándose este 21 de octubre con solo 10 de recuperación.

Conoce la cartelera estelar del UFC 294 y las peleas preliminares:

Cartelera estelar

Said Nurmagomedov vs. Miun Gafurov (Peso gallo)

Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves (Peso medio)

Magomedov Ankalaev vs Johnny Walker (Peso semipesado)

Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev (Peso medio)

Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski (Campeonato de peso ligero)

Peleas preliminares

Tim Elliot vs. Muhammad Mokaev (Peso mosca)

Mohammad Yahya vs. Trevor Peek (Peso ligero)

Javid Basharat vs. Victor Henry (Peso gallo)

Abu Azaitar vs. Sedriques Dumas (Peso medio)

Mike Breeden vs. Anshul Jubli (Peso ligero)

Nathniel Wood vs. Muhammad Naimov (Peso pluma)

Viktoria Dudakova vs. Jinh Yu Frey (Pelea pactada femenina)

Shara Magomedov vs. Bruno Silva (Peso Medio)

¿A qué hora es la pelea Makhachev vs. Volkanovski 2?

Esta pelea entre Makhachev vs. Volkanovski 2 está programada para este sábado 21 de octubre al promediar las 11:00 p.m. según el horario de Perú, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 1:00 a.m. del día siguiente., en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile a las 12:00 a.m., en México a las 10:00 p.m., mientras que en España a las 6:00 a.m. del domingo 22 de octubre.

¿En qué canal ver la pelea Makhachev vs. Volkanovski 2?

Esta pelea entre Makhachev vs. Volkanovski 2 será transmitida de la siguiente manera según los países de Latinoamérica: en Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile y Venezuela a través de Star Plus y UFC Fight Pass; en Argentina por FOX Sports 2 y UFC Fight Pass; en México por las señales de FOX Sports Premium y UFC Fight Pass; mientras que en España vía Eurosports 2.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.