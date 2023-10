Con 26 años, Mariano va en busca de reivindicar su nombre en el podio panamericano. En Lima 2019, se quedó con el bronce y en esta edición irá por la de oro. Para ello, buscará llegar de la mejor forma y el Mundial de Karate será su último test antes de Santiago. El karateca nacional viajará a Hungría para competir del 24 al 29 de octubre en dicha prueba y con las mismas tomará un vuelo a Chile (compite el 3 de noviembre) . Depor conversó con el destacado deportista sobre sus expectativas en ambos eventos y el sueño de subirse a lo más alto en estos Juegos.

¿Cómo va la preparación para Santiago 2023?

La preparación muy bien, justo acabo de llegar de viaje, estuve en Chipre, en una Serie A donde avancé tres rondas, pude llegar hasta semifinales y sumé puntos importantes para el ranking. Después me fui a una base de entrenamiento en España, estuve una semana entrenando. Han sido unos viajes provechosos y el IPD me ha apoyado directamente con estos viajes.

Has tenido un año productivo con cuatro eventos dentro del circuito…

Sí, he tenido buena cantidad de eventos, por lo general es así, incluso más, pero lamentablemente este año no pude ir al Sudamericano para reafirmar el título que tenía el año pasado por temas de gestión. Bueno, igual he tenido eventos importantes, estuve en Egipto en una Premier League, de ahí en el campeonato Panamericano que quedé séptimo, luego fui a Marruecos a una Serie A y ahora vengo de Chipre, entonces estos eventos van sumando para la preparación.

¿Cuál es el plan hasta el inicio de los Juegos?

Estaré una semana más en Lima para luego viajar al Mundial de Karate en Hungría. Tengo que ajustar algunos detalles para aplicarlas en Budapest y así agarrar confianza. Compito allí, vuelvo a Lima y con las mismas me voy a Santiago.

En el Mundial también vas a ver cómo está la competencia previa a Santiago…

Sí, van a estar los competidores de Venezuela, Estados Unidos, también va a estar uno de Brasil. Va a estar bueno para el panorama y cómo están llegando, eso nos servirá para tener un mejor análisis para los Panamericanos.

Los eventos de Mariano Wong este año Participación Karate 1 Serie A - Larnaca (Chipre) Puesto 25 PKF Senior Campeonato - San José (Costa Rica) Puesto 7 Karate 1 Premier League - Rabat (Marruecos) Primera ronda Karate 1 Premier League - El Cairo (Egipto) Primera ronda

¿El Mundial va a ser un buen test previo a Santiago?

Sí, para la parte estratégica para ver a los otros deportistas del continente, pero también para mí, para ver cómo estoy llegando. El objetivo primordial son los Panamericanos, el Mundial es un reto muy importante para mí, pero me va a ayudar a ver cómo estoy llegando. En Chipre, me sentí muy bien, no competía desde junio o julio y eso me ayudó a poder soltar mi kata y agarrar más confianza.

Tener un evento muy cerca a Santiago va a ser que llegues en mejor ritmo…

Sí, va a estar bueno competir en el Mundial que es una semana antes, algunos lo pueden ver un poco complicado por el tema del desgaste físico y mental, pero yo me estoy preparando para ambos eventos. Va a ser un plus competir en el Mundial y después en los Juegos Panamericanos.

¿Cuál es la expectativa en este Mundial?

En el último Mundial que fue en Dubái, ocupé el puesto 13, que por así decirlo fue el mejor resultado que he tenido a nivel mundial, ser número 13 de 80 competidores. Esa vez, avancé hasta las rondas finales, pero me enfrenté al campeón del mundo. Ahora, el objetivo es tener un mejor resultado y poder tener alguna medalla.

En Lima 2019 conseguiste el bronce, ¿la idea en Santiago es ganar una medalla de otro color?

Sí, en Lima logré la medalla de bronce. Fue mucho sacrificio, me costó mucho en el proceso, pero yo siempre quiero aspirar a más y ahora me gustaría llevarme la medalla de oro.

Mariano Wong se ubica en el puesto 35 del ranking mundial en la modalidad de kata. (Foto: Legado)

¿Qué países son los llamados a vencer en Santiago?

Está Estados Unidos, su representante ha estado en los Juegos Olímpicos, se llevó la medalla de broncee y es el actual campeón panamericano. También está el de Venezuela, que ha tenido buenos resultados en años anteriores. El de Brasil quedó cuarto o quinto en el último panamericano; pero ya todos los oponentes con los que me voy a enfrentar ya les he ganado y también me han ganado, todo va a estar muy parejo. Todo puede pasar, esto se va a definir por algún detalle. Los ocho que estarán ahí tienen todo el mérito porque son los mejores del continente.





