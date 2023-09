¡No te lo puedes perder! Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo protagonizarán este sábado 30 de septiembre una de las peleas más esperadas del año. Y es que ambas leyendas del boxeo chocarán en el T-Mobile Arena, de Estados Unidos, poniendo en juego los títulos de peso súper mediano del CMB, la OMB, la AMB y la FIB. A continuación, conoce los horarios y en qué canales ver la transmisión de este evento.

Por primera vez en toda su carrera profesional, Charlo subirá dos categorías de peso, con el objetivo de retar a Canelo. Asimismo, expondrá los títulos que presume en su división de las 154 libras. Ojo, el boxeador estadounidense llegará a la pelea con mucho más ritmo pese a ser el menos favorito. Al día de hoy, cuenta con una marca de 35 victorias, 19 de ellas por KO, una derrota y un empate.

Álvarez, por su lado, viene de ganar por decisión unánime ante John Ryder en mayo del presente año, saliendo victorioso en su segunda defensa en Guadalajara, México. Cabe resaltar que este 30 de septiembre, el pugilista mexicano cortará una racha de contiendas presentándose en Las Vegas, en el marco de la Independencia de México.

Esto último se debio a que la UFC, liga profesional de artes marciales mixtas, reservó con anticipación el T-Mobile Arena de Las Vegas para su evento estelar, el cual será protagonizado por Alexa Grasso, quien realizó su primera defensa mundial ante Valentina Shevchenko.

Es necesario mencionar que ‘Canelo’ Álvarez suele reaparecer en los cuadriláteros durante los meses de mayo y septiembre, tal y como dicta la tradición en los Estados Unidos para los boxeadores mexicanos, la cual fue ignaurada por el histórico Julio César Chávez.

¿A qué hora pelean Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

El cruce entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo está programado para arrancar desde las 9:00 de la noche (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en México iniciará desde las 8:00 p.m. Mientras que en España comenzará a las 3:00 de la mañana, del día siguiente.

¿Qué canales transmitirán la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo?

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo, pactada para el sábado 30 de septiembre, podrá ser vista en México por los siguientes canales: Canal 5, TV Azteca, TV Azteca Deportes, Azteca UNO, Azteca 7 y ADN 40. Asimismo, en Latinoamérica se podrá ver a través de ESPN y Star Plus. Si no tienes alguna de estas opciones, Depor te hará vivir todos los detalles de este enfrentamiento.





