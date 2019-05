Estuvo de vuelta en Double or Nothing: ¿cómo se gestó el regreso de Awesome Kong (Kharma) a los cuadriláteros? [VIDEO]

Double or Nothing, el evento de la AEW , tuvo varias sorpresas. Una de ellas fue el regreso de Awesome Kong (Kharma en WWE ) a los cuadriláteros. Lo hizo para enfrentar a Kylie Rae, Nyla Rose y Dr. Britt Baker.

Al principio la pelea iba a ser una triple amenaza, pero Brandi Rhodes apareció y convirtió el combate en un Fatal 4-Way. Segundos después, presentó a Awesome Kong, la cuarta integrante de la contienda, ante la sorpresa de los presentes.

Kong no luchaba desde el 2017; sin embargo, dio una buena pelea a pesar de que la victoria se la llevó Dr. Britt Baker. Según cuenta Mike Johnson, del medio PW Insider, la participación de la exluchadora de la WWE "se cerró hace cuatro meses, pero se mantuvo en secreto".

" Kong dijo que solo cuanto personas sabían que estaría en Double or Nothing. Comentó, además, que Diamond Dallas Page le dio un discurso motivador minutos antes de su aparición. Eso la ayudó bastante a reencontrase con su personaje que no usaba hace años", agregó.



Cabe señalar que Kong o Kharma ha sido una de las pocas mujeres que ha estado en una batalla real. Lo hizo en el Royal Rumble 2012.

Aún no se sabe si Kong retomará su carrera en la lucha libre y si se quedará en la AEW. Lo único seguro es que Kia Stevens, como realmente se llama la luchadora, seguirá en la serie GLOW, que este año estrena su tercera temporada en Netflix, en la que interpreta al personaje de Tammé Dawson. La serie toca el tema de la lucha libre femenina.

La entrada de Awesome Kong. (AEW)

