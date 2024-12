Cuando llegan a la UFC, todos los peleadores tienen ese deseo de transcender y ser campeón mundial; sin embargo, son pocos los que realmente llegan a la cima. Para hacerlo, necesitas de muchos factores: tener ese fuego interno, las ganas de superarse, creérsela uno mismo y mucho, pero mucho sacrificio y entrenamiento. No sabemos qué puede pasar más adelante, pero Daniel Marcos va labrando su camino hacia esa dirección. El talento peruano, como muchos casos de éxitos, comenzó desde abajo, vendiendo telefonías móviles, trabajando de repartidor con su moto y hasta lavando platos en un restaurante. Conoce muy de cerca el sufrimiento, está solo en Estados Unidos, mientras su esposa e hijos viven en Perú. Todo lo que le ha pasado lo ha llevado hasta donde está ahora.

‘Sóncora’ hoy en día está en una posición muy expectante dentro de la compañía más importante de artes marciales mixtas. Con un récord invicto de 16 victorias y un empate, el peruano de 31 años está cerca de meterse al top 15 de la división de peso gallo (61 kilos) y puede dar otro paso importante para ello el sábado 14 de diciembre, cuando enfrente al estadounidense Adrián Yánez en la cartelera principal del UFC Fight Night en Tampa. Y en la previa a su combate, el alumno de Héctor Iberico conversó con Depor para dar más detalles de su preparación, lo que espera de su presentación y su objetivo principal en la compañía.

Estamos a pocos días de tu pelea, ¿cómo te has preparado?

Muy bien, este campamento ha sido espectacular, ha sido genial, todas las cosas que he venido aprendiendo, en el área técnica, de fuerza y de mucho cardio. Puedo decir que he tenido uno de los mejores campamentos de mi vida. Cada campamento se evoluciona más, ahora es nueva la fuerza que tengo, el peso que estoy cargando, la movilidad que tengo. Voy evolucionando.

Llevas cuatro peleas en la UFC, pero parece que tuvieras más por tu forma de pelear...

Es constante el trabajo que he venido haciendo. Yo veo todas mis peleas desde que inicié, desde que estuve en el Contender Series hasta la más reciente pelea, he visto mi evolución, también algunos errores y uno siempre busca subir un escalón. Tengo cuatro peleas en la UFC, pero 17 dentro de una jaula, y la jaula para mí es la misma en cualquier lado, la única diferencia es que ahora estoy en la liga más grande del mundo y uno tiene que entrenar el doble.

Mantienes un récord invicto, ¿hay presión por seguir así o es solo un número?

Sí, es algo importante para mí el récord invicto, porque te ayuda mucho a lo que vienes trabajando. No me pongo nervioso por el invicto, es un plus más para poder sobresalir y para decir quién soy y qué estoy buscando, pero no siento ninguna presión ni nervio.

Sientes que el invicto te puede ayudar a conseguir más rápido lo que quieras en la UFC?

Sí, influye bastante, es algo bueno, yo tengo un sueño y lo que estoy cumpliendo, sé que aún falta mucho, es un proceso largo, pero lo sigo queriendo: ser campeón mundial, mírame voy a hacer la nueva cara, es más, soy la nueva cara de las 135 libras (61 kilos). Esta cara va a ser la del siguiente campeón mundial. Yo ya no soy un prospecto, soy una realidad. Creo mucho en lo que hago, soy una persona que no tiene ego, yo solo trabajo para esto. Quiero lograr hacer historia para Perú. Yo no soy un ave de paso, no luche tanto para dos o tres peleas, no luché tanto para esto, sigo luchando para ser campeón mundial.

En este último tiempo, han habido campeones de la UFC de diferentes nacionalidades, eso te invita a soñar con lograr el título...

Sí, hace 10 años era imposible llegar a la UFC, que un peruano esté hace 10 o 12 años era algo imposible, ese mito ya se quebró. Ahora las puertas están abiertas para todas las oportunidades de ser campeón. Para ello, tienes que enfrentarte a los mejores, así de simple es el juego, tienes que demolerlos a todos.

Sobre tu rival del próximo sábado, ¿qué sabes sobre Adrián Yánez?

Sabemos que es un rival duro, que tiene ocho peleas en la UFC, ha estado en el top 15 de la división. Tiene un buen boxeo, una buena defensa de cadera, es muy intenso para pelear, tiene aguante. Pero así son todos los peleadores de esta división, que es la más dura. No hay rival débil, pero yo soy muy fuerte mental y espiritualmente. Nadie me pueda quebrar. Estoy tan obsesionado con mi trabajo, por hacer mejor las cosas día a día, me gusta a veces que la vida me golpee duro, porque eso te hace mejor persona, estoy seguro de mí, de que soy la nueva cara de la UFC y próximo top 15. Lo que le puedo decir a mi rival es que lo voy a noquear en el segundo round.

¿De vencerlo, te meterías en el top 15?

Es lo que puede pasar o acercarme mucho a ese lugar. Sería bueno entrar al top 15 antes de fin de año, pero en realidad eso no importa, yo voy a ganar, a hacer mi trabajo. Lo único que me importa es avanzar, seguir ganando.

Será tu primera vez dentro de una cartelera estelar, ¿cómo te sientes?

Es lo que buscaba, estar arriba, en las estelares, porque lo merezco, por mi récord que tengo. No es algo fácil seguir invicto, entonces es lo que estoy buscando la oportunidad que tanto soñé para decirle al mundo quién soy.





