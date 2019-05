¿Tiembla WWE? AEW anunció que sus programas semanales serán transmitidos por televisión

Se viene más lucha libre en televisión. A través de una nota de prensa, All Elite Wrestling ( AEW) confirmó que llegó a un acuerdo con Warner Media para que sus programas semanales sean transmitidos por el canal TNT Drama, a finales del presente año.

"Con este proyecto, AEW presentará a los fanáticos una nueva generación de luchadores, quienes ofrecerán diversión y auténticos combates. Además, con este acuerdo, haremos que la lucha libre sea accesible a más personas", reza el comunicado.

AEW también transmitirá sus eventos pago-por-ver por los canales de Warner Media. El elegido es B/R Live, una plataforma de streaming que cubre temas deportivos. Allí, por ejemplo, los amantes de la lucha libre podrán ver Double or Nothing -el show inaugural de la All Elite Wrestling- este 25 de mayo.

"AEW es más que lucha libre. Se trata de un movimiento impulsado por los fanáticos que han sido desatendidos y tal vez, incluso, decepcionados, por lo que la industria les ha estado ofreciendo en los últimos años. Ccon Double or Nothing, AEW estará a la altura de las expectativas y hoy damos un paso más allá al asociarnos con WarnerMedia", señaló Tony Khan, presidente de de la nueva competencia de WWE.



Es necesario mencionar que antes de Double or Nothing, se celebrará el preshow The Buy-In, que será emitido por los medios sociales de WarnerMedia y All Elite Wrestling. El evento incluirá un 'Casino Battle Royale', en el que 21 peleadores buscarán ganar una oportunidad para enfrentar, en un futuro, al campeón del mundo de la AEW.

► ¡Por poquito! Así fue la victoria de Pascal Ackermann sobre Fernando Gaviria en el Giro de Italia 2019



► ¡Su segundo triunfo! Pascal Ackermann superó al colombiano Fernando Gaviria y se llevó la Etapa 5 del Giro de Italia 2019



► Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks vía DirecTV Sports: sigue la primera final de la Conferencia Este de la NBA



► ¡Celebraron en casa! Los Warriors vencieron a los Trail Blazers en el primer juego de las finales del Oeste de la NBA