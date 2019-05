¿Guerra declarada? Cody Rhodes destruyó un trono muy parecido al de Triple H y así le envió un mensaje a WWE [VIDEO]

AEW ha llegado al mercado estadounidense de lucha libre para quedarse. Y en su primer evento, Double or Nothing, hicieron saber que no le tienen miedo a nadie, ni a la misma WWE. Al contrario, prácticamente le han declarado la guerra.

Cody Rhodes, vicepresidente ejecutivo de AEW, tenía que pelear contra su hermano Dustin Rhodes. Ambos han sido superestrellas en la empresa de Vince McMahon. Cuando sonó el tema de Cody, este salió y lo que hizo después, sin duda, quedará para la historia.

Su esposa Brandi Rhodes le entregó un mazo y él lo tomó. Después, se dirigió hacia un trono que estaba en la entrada del escenario, uno muy parecido al que utilizó Triple H para hacer su ingreso en WrestleMania 30. Segundos después, Cody destruyó ese trono con el mazo que tenía entre sus manos.

No había dudas. Era una clara referencia a Triple H, a WWE. Era una forma de decirles que su reinado ya se había acabado.

Tras el combate, en el que Cody venció a su hermano Dustin, el vicepresidente de AEW habló sobre el tema. "Fue genial. El trono simboliza su reinado (de Triple H) y quise jugar un poco con eso. Sé que no decimos que (WWE) son la competencia, pero es algo obvio, ¿no?", dijo Cody.

La próxima pelea de Cody será a fines de junio en el evento AEW Fyter Fest contra Darby Allin. Días después, el 13 de julio, hará equipo con Dustin Rhodes para enfrentar a The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) en AEW Fight for the Fallen.

Así destrozó el trono Cody Rhodes. (AEW/ TNT)

