Quiere más acción: Jon Moxley (Dean Ambrose) anunció que peleará en evento de la NJPW [VIDEO]

No paso mucho tiempo para que Dean Ambrose volviera la acción. Pero ya no con ese nombre, sino con el de Jon Moxley. El último fin de semana, por ejemplo, apareció en Double or Nothing de la AEW y atacó a Chris Jericho y a Kenny Omega.

Al día siguiente la empresa del circuito independiente Northeast Wrestling anunció que Moxley se enfrentaría a Pentagon Jr. en una lucha inédita. Y que la cita será en el evento evento 'Prison Break' que se celebrará el viernes 16 de agosto en New York.

Y ahora el mismo Moxley ha anunciado cuál será su siguiente paso. En un video colgado en su cuenta de Twitter se ve que una persona (no se logra saber si es el exlunático) está en una cantina y el televisor del local está transmitiendo peleas de New Japan Pro-Wrestling (NJPW).

Luego, la persona se va e inmediatamente aparece en el video una imagen con la fecha del 5 de junio de 2019, día en que se llevará a cabo el evento Best of Super Juniors de la NJPW en el Ryogoku Kokugikan de Tokyo, Japón.

Además, en el tuit de este clip, Moxley hace una mención a la cuenta oficial de la empresa japonesa de lucha libre. ¿Contra quién peleará el exluchador de la WWE en tierras niponas?



Así anunció Jon Moxley su presencia en NJPW. (Twitter Jon Moxley)

