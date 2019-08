"Me veo con una medalla olímpica": Alexandra apunta Grande en su búsqueda por ser parte de Tokio 2020

Una de las más grandes virtudes de los deportistas es la confianza. Aquella que te lleva a ver todo con claridad, aun cuando la neblina yace en el camino. Alexandra Grande , nuestra bicampeona panamericana en Karate-Kumite, la tiene en un punto máximo. Desborda tranquilidad y confianza, se conoce, sabe de sus virtudes para aprovecharlos, y de sus defectos para superarlos. Es así que, tras conseguir el oro en Lima 2019 , su siguiente paso -está más que segura- clasificar y destacar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

" Desde que me enteré que el Karate estará en Tokio 2020, veo una luz al final del túnel. Siento que voy a clasificar. Será duro, pero creo que una medalla olímpica está latente. Seguiré sumando puntos para Tokio. En mi mente está tener una medalla olímpica", dijo en conferencia de prensa en el supermercado Metro, donde es imagen de la campaña 'Mujer Peruana. Mujer Insuperable' junto a Gladys Tejeda, entre otras atletas panamericanas.

La emotiva celebración de Alexandra Grande tras ganar la medalla de oro. (Foto: Violeta Ayasta) La emotiva celebración de Alexandra Grande tras ganar la medalla de oro. (Foto: Violeta Ayasta) Depor

Sacando a relucir toda su personalidad, Alexandra no teme destacar su principal objetivo, el cual es alcanzar ese cupo a Tokio y que, de no lograrlo por ranking (donde es quinta y van las cuatros primeras), lo buscará a través del preolímpico el próximo año.



Como campeona mundial y bicampeona panamericana, sabe que es una de las favoritas, pero le hace frente a la presión. " Cuando uno tiene objetivos, metas en la mente, no hay nadie que te pare. Yo he luchado conmigo misma, nunca me he puesto un límite o querer ser como tal. Si uno quiere ser el mejor, tiene que luchar consigo mismo", declaró.

Y para ser el mejor, Alexandra sabe que tiene que marcar un precedente, lograr algo que nadie más ha hecho, y como el Karate debuta en Tokio como deporte olímpico, ella lo tiene claro. " Ser la mejor es algo de por vida. Una medalla es material y queda ahí. Que digan: Alexandra es la mejor de América o la mejor del mundo, quedará por siempre", apuntó.

