Aunque está en un paraíso tropical muy visitado por los turistas de diferentes partes del mundo, Enrique Barzola (17-5-2) es consciente de que no está de vacaciones en Hawái. El peruano de 32 años se encuentra en Honolulú, capital de dicho estado, con un solo propósito: seguir escalando hacia lo más alto de la división de peso gallo (61 kilos) en Bellator.

Y luego de su auspicioso debut en enero (venció por nocaut técnico a Darrion Caldwell), el ‘Fuerte’ tendrá esta noche una gran exposición al ser parte de la pelea coestelar del Bellator 278 (10:00 pm / YouTube Bellator, ShowTime). Barzola se medirá ante el ruso Nikita Mikhailov (8-1) para entrar al cuadro principal del Grand Prix de la división, la cual coronará al nuevo campeón interino de la categoría gallo ver cuadro).

A horas de su pelea, el ‘Fuerte’ Barzola conversó con Depor para dar más detalles de como fue su preparación en California (donde reside) y qué expectativas tiene para este importante encuentro, que puede ser el primer gran paso hacia el título.

El cuadro de peleadores del Grand Prix de peso gallo de Bellator. (Bellator MMA)

Cuéntame, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te has preparado para tu segunda pelea en Bellator?

Sí, estoy feliz ya a poco de pelear en Hawái, el campamento fue fuerte, asombroso en el American Kickboxing Academy (AKA). Junto con mi equipo hemos desarrollado un plan muy bueno para esta pelea.

Te ibas a enfrentar a Josh Hill, pero tu rival salió del combate y ahora lucharás contra el ruso Nikita Mikhailov, ¿cambió en algo tu preparación?

Sí, lamentablemente mi primer oponente (Josh Hill) tuvo unos problemas de salud, creo que fue COVID-19, por eso, salió a tres semanas de la pelea. Pusieron a Mikhailov, que es un peleador joven, viene de una victoria, ganó de forma contundente. Peleó en el mismo evento que yo en enero. El cambio de estrategia fue ligeramente diferente, igual la preparación la he venido haciendo muy fuerte junto a mis entrenadores y preparador. Solo hemos cambiado algunos detalles para esta nueva pelea, porque el ruso es un poco más rápido con el tema de las patadas y golpes, pero también es completo, también lucha, pero yo estoy listo para todas las áreas. Este plan consiste en ser muy estratégico.

¿Qué sabes de tu nuevo rival?

Todos tenemos fortalezas, virtudes y defectos. Nikita es joven, pero siento que no ha peleado con buenos oponentes, más experimentando y duros como yo. Yo soy un león ya muy experimentando, soy peligroso para muchos peleadores en esta división. Nikita es rápido, es agresivo en el contragolpe, entra y sale con las patadas, tiene buena lucha cuando lo presionas, pero no hay problema para mí, porque esto consiste en mucho cardio y yo soy muy resistente. Yo voy a buscar la presión, estoy listo para todo. Tengo mucho recorrido y le voy a hacer mucho daño. Su rostro todavía no tiene mucho daño, pero yo le voy a hacer mucho daño y desde ahí va a cambiar su forma de pelear.

Este combate será especial, porque lucharás por ingresar al Grand Prix de peso gallo que definirá al campeón interino, ¿cómo te sientes que te hayan tomado en cuenta para este formato?

Sí estoy feliz, realmente es una gran oportunidad que me están brindando. Lastimosamente, se lesionaron dos oponentes en esta división, sabía que tarde o temprano yo iba a entrar, quería mantener la calma y estar listo para cualquier ocasión. Me tocó, acepté y dije que no me importaba el rival. Estoy en una llave difícil, hay dos rusos, un japonés y un americano, pero no hay problema para mí. Estoy preparado para pelear con cualquiera. Mi mentalidad y mi parte espiritual están conectadas, yo estoy con la misión de ganar el cinturón, pero ahora mi objetivo es Nikita, estoy enfocado al 100% en demolerlo y avanzar a la segunda parte del torneo.

Este formato de Grand Prix no es tan nuevo para ti, teniendo en cuenta que has pasado por el TUF de UFC, ¿verdad?

Exactamente, son ocho peleadores. En el TUF, que pasé durante arduo tiempo, fueron dos peleas en un mes y medio y después la final. Aquí, va a ser cada dos meses y la final va a hacer antes de fin de año. También tuve otro torneo en Perú y tuve dos peleas. Ya con la experiencia que tengo, creo que yo ya sé cómo avanzar correctamente en cada posición. Estoy enfocado en mi rival. Obviamente, todos queremos ganar el millón de dólares y el campeonato, pero ahorita no es momento para pensar en eso, es momento de enfocarse en la pelea contra el ruso.

Enrique Barzola consiguió el campeonato TUF Latinoamérica 2 de UFC en 2015, luego de vencer a Horacio Gutiérrez. (Getty)

Pelear ante un ruso siempre es sinónimo de lucha cuerpo a cuerpo, algo a lo que estas habituado, ¿cómo crees que será la pelea?

Mi rival es un peleador joven y completo, si siente presión y ve la oportunidad para derribarlo, lo va a hacer. Si ve la oportunidad para golpear, va a responder. Si yo le doy la distancia para que él patee, me va a patear. Lo que importa ahí es el ritmo de pelea, imponer el ritmo. Yo lo voy a vencer, estoy seguro de mi estrategia y pelea.

¿La idea es acabar la pelea rápido para no complicarte con el tema de la recuperación, pensando que podrías volver a pelear en junio?

Obviamente, todos los peleadores quieren acabarlo en el primer round, con un nocaut o sumisión. El tema está en que me estoy rigiendo a mi plan, estoy basándome en todo lo que he hecho en mi campamento. Yo voy a presionar de manera inteligente durante todo el primer round, haré lo mismo en el segundo y si él no está listo para llevar ese ritmo, va a estar acabado en el segundo round. Voy a tratar de acabarlo en el segundo round con mucha presión, como contra Darrion Caldwell.

Vas a ser coestelarista del evento, es una posición importante que te pone la empresa...

Sí, ser parte del evento coestelar es importante, más personas van a estar viendo mi trabajo. Realmente, es productivo, porque va a haber más apoyo, sobre todo Bellator va a confiar más en mi trabajo. Voy con la mentalidad optimista y dar show. Ya lo demostré y voy a seguir avanzando en Bellator.

¿De ganar, también podrías meterte al ranking?

Si bien el ruso no está en el top, creo que es puesto 12 o 13, sí creo que ganándole entraría al menos al 10 u 11. SI pelea con Josh Hill, yo iba a entrar en su posición, top 3, 4 o 5, pero no se dio. Igual, el trabajo sigue pendiente y estoy enfocado.

¿Cómo te ves después del evento?

Primero, agradecido con Dios y con la mano en alto y después ya regresando a Perú a ver a mi familia, mi hijo, porque ya pasó un buen tiempo de estar aquí enfocado en mi trabajo y tocará estar enfocado en mi familia. Así me imagino después de mi victoria, regresar con la victoria a Perú.





