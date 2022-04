‘Petróleo’ García: “Siento que la selección peruana es una isla. El campeonato peruano es malo”.

Alianza Lima y Sporting Cristal tuvieron un debut poco auspicioso en la Copa Libertadores 2022. Universitario de Deportes quedó eliminado prematuramente en fase previa y los clubes peruanos en la Copa Sudamericana tampoco dan la talla. Para buscar un diagnóstico sobre la competitividad de los clubes peruanos en torneos internacionales, Depor buscó a Freddy García, entrenador peruano que llevó a Real Garcilaso hasta cuartos de final de la Libertadores en su edición 2013, campaña que podemos calificar ya como una hazaña dado los malos resultados desde entonces. ‘Petróleo’ apuntó al problema de formación en menores y al insuficiente trabajo de los clubes; además de analizar el exitoso proceso de la selección peruana con Ricardo Gareca.

Con habilidad, pero sin el nivel de profesionalismo

- ¿Cómo analiza el rendimiento de los equipos peruanos en los torneos internacionales de esta temporada?

Para nadie es un secreto que su participación no es buena. Pese a que casi todos empezaron en condición de local, no alcanzamos los niveles que se necesitan. Es una realidad que ya viene desde hace varios años atrás. Pareciera que nuestro objetivo principal es alcanzar la representación en eventos del extranjero. De ahí da la impresión de que no se piensa que puede haber algo más adelante. Son varios los factores que influyen para que los resultados sean así. Es preocupante.

- ¿Cuáles son estos factores?

Es un tema amplio. Esto viene desde la formación de menores. Esta tiene que ser integral, desde la parte mental, pasando por el entorno familiar e involucrando de forma idónea a entrenadores y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Tenemos jugadores muy hábiles con el balón, pero que no alcanzan los niveles de profesionalismo . Esto va avanzando hasta estrellarse con un campeonato muy limitado. Esto, en complicidad con la geografía, mal estado de los campos de juego y la mala formación, terminan siendo algunas de las causas que explican el tan pobre desempeño afuera. Hay que añadir también el gran papel de la parte dirigencial. Deberían intervenir más en el fútbol. Hacer un solo bloque con los comandos técnicos. Programar y planificarse para la participación continental.

Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Ayacucho cayeron esta semana en la Copa Libertadores y Sudamericana. (Fotos: Agencias)

- ¿Cree que los equipos peruanos puedan recuperarse en lo que resta de los torneos internacionales?

Es el deseo de todos. Tienen que obtener resultados afuera y sobre todo en casa. Es una obligación sumar los tres puntos cuando se juega de local. Sin pecar de pesimista, me parece que es un poco complicado por los rivales que tienen en sus respectivos grupos. No es imposible, pero tienen que mostrar algo diferente.

- En algún momento se habló de que esta racha negativa internacional era en parte porque no había tiempo de planificación. El torneo peruano acabó en el mes de noviembre y nada parece haber cambiado...

Sigue siendo uno de las causas. Aunque no es bueno siempre imitar, es preciso hacerlo cuando corresponde. En otros países se llevan a cabo los torneos invertidos. El torneo clausura se disputa primero y el apertura se juega al año siguiente. Entonces desde junio o julio ya saben la participación que van a tener en Libertadores o Sudamericana. ¿Por qué no hacer un torneo así?

Reestructuración y planificación

- ¿Cree que debe darse una reestructuración de nuestro campeonato, desde la planificación hasta las autoridades que lo organizan?

Pienso que sería la mejor opción. Si las autoridades actuales están en la capacidad de hacerlo, en buena hora. Se necesita que el cambio se dé ahora mismo. No solo se deben hacer en teoría, sino también en la práctica. Hay muchos proyectos en el futbol formativo que en papel son bonitos, pero que no cumplen sus objetivos.

- La falta de efectividad le pasó factura a Melgar en la Sudamericana. Sin embargo, es algo recurrente en varias presentaciones de nuestros representantes. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Siempre hemos tenido ese inconveniente. A veces tenemos un porcentaje alto de posesión del balón y finalmente no alcanzamos el resultado . Falta eficacia y eficiencia cuando estás frente al arco contrario. Eso simplemente es por falta de jerarquía. Esto no viene a ser otra cosa que alcanzar los niveles deseados para poder resolver una situación en cuestión de segundos. Esa jerarquía se alcanza en forma progresiva, con la preparación, sumando rodaje y la calidad del futbolista. Muchas veces creemos que calidad es solamente cuando el jugador quita la pelota, da un buen pase, hace un ‘sombrerito’ o una ‘huacha’ y se lleva dos o tres jugadores. Pero también se trata de saber resolver una situación de ataque, defender una pelota cuando está a punto de ingresar en propia meta, el correr bastante para poder entregar un balón y asociarte con los compañeros.

Clubes PERUANOS ante equipos extranjeros en 2022.



UCV: 15 remates (5 al arco)

Universitario: 20 remates (8 al arco)

S. Cristal: 9 remates (3 al arco)

Alianza Lima: 6 remates (3 al arco)

FBC Melgar: 17 remates (5 al arco)



NINGÚN GOL en 67 remates (24 al arco). ASÍ ES DIFÍCIL. — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) April 8, 2022

- Los clubes han dado algunos buenos resultados en la Copa Sudamericana. ¿Es el torneo al que se debe apuntar?

Habría que hacer un comparativo para conocer cómo lo miran los otros países. Pero todos saben que la Libertadores tiene un nivel de competencia mayor. Nuestro nivel está para la Sudamericana. Aunque se sabe que está una escala más abajo, tiene que ser una oportunidad para ubicarse y mostrarse. Si hacen un buen papel, todos serán beneficiados, jugadores y entrenadores.

- Melgar, Sport Huancayo, y César Vallejo. ¿Por qué los clubes de provincia son los que están sacando cara por nuestro alicaído fútbol?

Es meritorio. Por algo se comienza. Hay que seguir trabajando. Planificación, seriedad, trabajar en menores, tener claro los objetivos, resultados, jugar bonito y si hay una diferencia de goles, bienvenida sea. Ese orden no se debe modificar.

La selección es una isla

- La selección peruana está a punto de llegar a una nueva Copa del Mundo. ¿Por qué los grandes logros de la blanquirroja no se pueden reflejar a nivel de clubes?

Siento que la selección es una isla porque se sabe escoger, manejar el grupo y plantear los partido s. El jugador viene convencido de que puede dar lo mejor para el combinado patrio. Cuando hay un buen manejo de grupo los resultados se dan y eso alcanza. Hay algunas cosas por mejorar. El actual comando técnico tiene siete años en el cargo. Ahora por la pandemia se ha apretado en el calendario de partidos, pero en su momento se jugaba cada cuatro o cinco meses. En ese lapso de tiempo era la opción para poder mejorar el trabajo de menores. Si tomábamos chicos de 14 años, ahora ya tendrían 21 años. El campeonato peruano es malo, pero si preseleccionamos a chicos, haciendo microciclos y los hacemos competir con base a las relaciones de federación con otros equipos de nivel, se pueden obtener buenos resultados en el futuro.

- La última gran campaña afuera lo tuvo a usted en el banquillo. ¿Qué recuerdos de aquella experiencia al mando del Real Garcilaso (Cusco FC)?

Hay mucho para destacar. Creo que salió algo bueno de esos enfrentamientos que se dieron siempre con la dirigencia. Empezamos a coordinar juntos lo que se iba a hacer. Directiva y comando técnico no pueden estar divorciados. En base a ello viene la selección de futbolistas. Esto se dio de manera presencial. Viajamos a ver hasta tres opciones. Se logró juntar a excelentes profesionales con mucha hambre de gloria. Ojo que los mejores resultados no se dieron en Cusco, sino en otras ciudades que no tenían altura. Caminó muy bien el equipo. Me quedó la sensación de que se pudo avanzar más.

- ¿Qué tuvo su equipo para poder llegar hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2013?

Fue un plantel con mucha ambición. No solo basta con anhelar llegar a tal meta. Para eso hay que prepararse y esto hacerlo de manera integral. La dirigencia con el presupuesto, un comando técnico muy preparado y los jugadores dispuestos a ser muy profesionales.

- ¿Por qué desde hace varios años no dirige a un equipo de Primera División?

Estoy con todas las ganas, deseo y me preparo para volver a dirigir. Cuando no estás en actividad es el mejor momento para poder capacitarse. Se han presentado algunas opciones. Las conversaciones que he tenido siempre empiezan con los honorarios. Cuando les hago llegar mi propuesta, considerando al comando técnico, me piden que vaya solo. Yo no puedo ser irresponsable con mi trabajo. La persona que me acompañe tiene que ser muy capaz y profesional. Ahí se termina diluyendo todo.

- Después de su exitoso paso por Garcilaso, ¿recibió alguna propuesta del extranjero?

Tuve la oportunidad de ir a The Strongest (Bolivia), Deportivo Cali (Colombia). No se llegaron a concretar. Siempre queda el deseo de salir.

El problema de emigrar

- Así como el jugador peruano le es difícil emigrar, peor aún lo es para los entrenadores nacionales. ¿Qué pasa en ese sentido?

Siempre se hace difícil. Los equipos miran mucho el país de procedencia, el nivel de la liga y equipo de dónde vienes. Los torneos internacionales son la mejor vitrina para mostrarte y no hay buenos resultados. Por eso creo que pasa la ausencia de entrenadores peruanos en el exterior.

- La Bolsa de Minutos se viene criticando año tras años. ¿Está a favor de su existencia?

Lo que pasa es que es una obligación. Yo pienso que debería ser algo que corresponda al crecimiento del futbolista. Se va modificando año tras año y eso no te permite planificar. El jugador debe ganarse la oportunidad en base a sus capacidades. Debería haber un proceso para formar un abanico de posibilidades. Una vez más el génesis está en el fútbol de menores.

- ¿A qué equipo de la Liga 1 ve como posible candidato para lograr el título nacional?

Pienso que Sporting Cristal tiene la primera opción, pese a que está un poco relegado en la tabla de posiciones. Después creo que por geografía, Binacional puede tener opción.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR