Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin no pueden decepcionar de nuevo a sus seguidores. Es por ello que prometieron hacer un mejor papel el próximo 5 de mayo, fecha en la que se llevará a cabo la revancha.



El astro mexicano y su rival kazajo se vieron las caras el martes en el centro de Los Ángeles. Fue su primera presentación oficial para promocionar el encuentro.



A pesar de que ambos boxeadores sintieron que ganaron el enfrentamiento de septiembre pasado, la pelea terminó en empate. Lo llamativo fue la tarjeta en favor de Álvarez que ensombreció la emocionante pelea.



Ni Golovkin ni Álvarez pueden controlar a los jueces en su próxima pelea, pero ambos peleadores pretenden buscar el nocaut que saque del panorama a los jueces.



“Es una nueva pelea, y esta vez no sucederá lo mismo”, dijo Genady Golovkin sobre el combate a realizarse en la T-Mobile Arena de Las Vegas.



"Tenemos que arriesgar más. Tanto él como yo tenemos que hacerlo... eso va a hacer la pelea más interesante. La verdad es que la primera pelea me da la confianza de que puedo ganar y puedo noquearlo, si lo trabajo bien puedo terminarlo antes de los 12 asaltos", dijo el mexicano 'Canelo' Álvarez.