El campeón Kofi Kingston responde: ¿con qué luchador de NXT le gustaría pelear?

Kofi Kingston enfrentará este domingo a Randy Orton por el título de la WWE en el evento Clash of Champions. Sin embargo, se ha dado un tiempo para hablar con el medio Wrestling News acerca de NXT y sobre sus compañeros de The New Day.

El actual campeón de WWE dijo que le gustaría enfrentarse a Velveteen Dream, Tomasso Ciampa y Adam Cole, tres de las más grandes superestrellas de la marca amarilla. "Hay mucho talento. Creo que es un momento realmente especial para ellos y más ahora que estarán en la televisión", añadió.

A Kofi también le preguntaron si su compañero Big E podría ser campeón mundial. "Por supuesto que sí", respondió rotundamente para luego hablar sobre The New Day: "Para ser sinceros, todos nosotros ya estamos en el Salón de la Fama, quizá de forma individual no, pero sí como grupo".

"Hemos hecho bastantes cosas importantes. Big E y Woods son personas muy talentosas y tengo la gran suerte de haber sido agrupado con ellos. Es fantástico haberlos conocido, son gente maravillosa. Son tan geniales que, incluso, los puedo llamar familia", concluyó.

► Argentina vs. España: fecha, horarios y canales para ver la final del Mundial de Básquet 2019



► ¡Aclaró todo! Sasha Banks reveló por qué estuvo ausente desde WrestleMania 35



► ¡Imperdible! Revisa la cartelera completo del WWE Clash of Champions 2019



► Solo espera que termine su contrato: Vince McMahon cree que excampeón ya no tiene nada que ofrecer a WWE