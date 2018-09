Hoy tenemos noche de boxeo EN VIVO. Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin (GGG) se enfrentan en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Aquí te contamos cómo ver la velada boxística, los horarios para Latinoamérica y los canales que transmitirán el duelo por el título mundial mediano.



Canelo y GGG 2 protagonizarán el enfrentamiento de dos campeones. El boxeador mexicano, excampeón lineal y actual campeón The Ring se medirá por segunda vez ante el invicto kazajo y vigente monarca AMB (Súper), CMB, IBO y FIB en peso mediano. Una pelea matizada por las acusaciones de dopaje.



La revancha entre 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, quienes empataron su primer combate en setiembre del año pasado, arrancará a las 10:00 pm (hora peruana) y será transmitida para Latinoamérica por la señal de Space (518 DirecTV, 128 Movistar, 130 Claro TV).

El 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin subirán al cuadrilátero para sostener un pleito previsto originalmente para mayo, antes de que el mexicano diera positivo de dopaje. Sin embargo, parece haber mucho atractivo en dos boxeadores de gran pegada que buscan dirimir el campeonato en la categoría de las 160 libras.

"Creo que será un espectáculo de mucho dramatismo", avizoró Golovkin. "Yo quería que la primera pelea fuera así, pero él no quiso pelear conmigo". 'GGG' se ha quejado antes de que 'Canelo' Álvarez no se lanzara con más decisión al intercambio de golpes en la primera contienda, además de acusarlo de tramposo por su caso de doping.

"Definitivamente ahora todo es más personal. De verdad Golovkin no me agrada", dijo el 'Canelo' Álvarez. "Es algo personal, y me lo tomo así. Esto me hará entrenar más duro y dar un extra para noquearlo".



El combate en sí mismo es un duelo clásico que tendría el potencial de aportar más que el primer capítulo, en el que no se registraron caídas y la conclusión fue un empate que no dejó satisfecho a ningún contrincante. Pero la espectacularidad dependerá de los riesgos que ambos peleadores decidan correr.



Canelo vs. Golovkin: horarios para Latinoamérica