Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo rivalizan este sábado 30 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m. (hora de México y 9:00 p.m. en Perú) en el Arena T-Mobile de Las Vegas en Nevada (Estados Unidos). Se pusieron a la venta 20 mil tickets; los precios comienzan en los 300 dólares y llegan a los 7.000. Entérate todos los detalles y horarios de esta batalla en el cuadrilátero. Este duelo pondrá a vibrar a todos los fanáticos del boxeo. Se espera que las gradas estén llenas.

Canelo Álvarez viene de dos victorias seguidas frente a Gennady Golovkin, con quien completó la trilogía, y contra el inglés John Ryder; las dos un poco deslucidas. Antes de eso había perdido por segunda vez en su carrera contra Dmitry Bivol.

Mientras que Jermell lleva desde mayo del 2022 sin ver actividad oficial. En aquella ocasión, Charlo se impuso al argentino Brian Castaño, por nocaut, luego del empate inicial ocurrido en 2021. Además, es campeón de cuatro cinturones de la división mediano ligero. El estadounidense subió dos categorías para este combate, por lo que se enfrentará a un hombre que es naturalmente más grande que él.

La Comisión Atlética del Estado de Nevada nombró a Harvey Dock como el réferi que estará a cargo de dirigir los 12 rounds. Asimismo, los jueces son Max DeLuca, David Sutherland y Steve Weisfeld.





¿A qué hora es la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo?

El cruce entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo está pactado para el sábado 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. en horario de México. Revisa a qué hora se verá esta pelea en otras partes del mundo:

México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Paraguay, Venezuela y Bolivia: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 11:00 p.m.





¿Dónde ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo?

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo, pactada para el sábado 30 de septiembre, podrá ser vista en México por los siguientes canales: Canal 5, TV Azteca, TV Azteca Deportes, Azteca UNO, Azteca 7 y ADN 40. Asimismo, en Latinoamérica se podrá ver a través de ESPN y Star Plus. Si no tienes alguna de estas opciones, Depor te hará vivir todos los detalles de este enfrentamiento.





‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo: ¿cuánto se lleva el ganador?

Según informaron los sitios especializados en boxeo, la bolsa del combate entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo será de 50 millones de dólares. Se llega a ese número al sumar la promoción, los derechos de televisión y la venta de tickets. Claro que el PPV es fundamental y, por eso, los pugilistas trabajan en la previa para atraer visualizaciones.

A pesar de este desglose, se desconoce cuál será la repartición y cuánto dinero ganará cada boxeador. Sí es sabido que Saúl firmó un contrato con Premier Boxing Champions por tres peleas a cambio de 100 millones de dólares.





