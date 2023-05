Canelo Álvarez peleará en su ciudad natal, Guadalajara, contra John Ryder el próximo sábado 6 de mayo y todo va quedando listo para el pesaje que debe realizarse previo a la pelea de boxeo. Esta es una gran oportunidad del Canelo Álvarez, quien volverá a pelear en México y podrás ver todos los detalles de este combate aquí en Depor, donde te llevaremos la información del pesaje y también el minuto a minuto el día sábado.

¿Cuándo y a qué hora es el pesaje del Canelo vs. Ryder?

El pesaje para la pelea del Canelo Álvarez vs. John Ryder se vivirá el próximo viernes 5 de mayo en el Teatro Santos Degollado, el más importante de la ciudad de Guadalajara. Cabe mencionar que se espera que la ceremonia del pesaje empiece desde las 13:00 horas del Centro de México (15:00 ET o 12:00 PT). Destacar también que este recinto para espectáculos tiene una capacidad de poco menos de mil espectadores y se espera un gran ambiente para el pesaje del Canelo vs. Ryder. Además, mencionar que este lugar es la sede de la Orquesta Filarmónica del estado de Guadalajara.

¿Quiénes podrán asistir al pesaje del Canelo vs. Ryder?

Para esta oportunidad, se conoce que quienes asistirán al pesaje del Canelo vs. Ryder serán invitados especiales, entre los que figuran 800 niños deportistas destacados de la ciudad de Jalisco, quienes le brindarán su apoyo al Canelo Álvarez para el combate ante John Ryder en su ciudad natal. De otro lado, no podrá asistir el público en general, pero para ellos se habilitarán pantallas gigantes en la explanada del Teatro Santos Degollado.

Recordemos que la pelea de Canelo vs. Ryder se vivirá este sábado 6 de mayo en el estadio Akron, donde se espera un lleno absoluto. El púgil mexicano viene de vencer a Gennady Golovkin, a quien venció luego de la derrota dolorosa contra Dmitry Bivol. Por su parte, John Ryder no pelea por un título mundial desde su controvertido triunfo ante Callum Smith en el 2019, rival al que Canelo Álvarez también venció en su momento. Cualquiera de estos dos peleadores que se lleve el triunfo pelearía en setiembre ante Dmitry Bivol en los semipesados.

Se esperan alrededor de 60 mil seguidores del Canelo Álvarez para esta pelea de boxeo, cuya cartelera estelar está programada para las 7:00 p.m. de México. Recordemos que esta pelea podrá ser vista en todo México vía señal de TV abierta, tanto en Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7, mientras que lo pasarán por ESPN en todo Latinoamérica y DAZN en los Estados Unidos.