Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin medirán fuerzas por segunda vez este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en una esperada revancha donde el campeón kazajo pondrá en juego los títulos medianos de AMB, OMB, FIB y The Ring.

La revancha entre 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin arrancará a las 10:00 pm (hora de Perú y México) y será transmitida para los distintos países de Latinoamérica a través de las señales de: Televisa, HBO, Azteca, Space, DirecTV y Golden.

Entre acusaciones de dopaje, certezas de nocauts e intercambios dialécticos entre ambos rincones, 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se subirán al cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegas el día de la Independencia de México, un año después de firmar un empate que no convenció a ninguna de las dos partes.

Las puntuaciones fueron entonces de 118-110 para el 'Canelo' Álvarez, 115-113 para Gennady Golovkin y 114-114, marcas que provocaron incluso una investigación por la imparcialidad de los jueces. La revancha, prevista inicialmente para el 5 de mayo, tuvo que suspenderse por dos controles positivos del mexicano, quien culpó entonces de los resultados a la ingesta de carne contaminada en su país.

Canelo vs. Golovkin 2: horarios para Latinoamérica

País Preliminares Canelo vs Golovkin México 7:00 pm 9:00 pm Honduras 7:00 pm 9:00 pm Guatemala 7:00 pm 9:00 pm El Salvador 7:00 pm 9:00 pm Nicaragua 7:00 pm 9:00 pm Ecuador 8:00 pm 10:00 pm Perú 8:00 pm 10:00 pm Colombia 8:00 pm 10:00 pm Panamá 8:00 pm 10:00 pm Bolivia 9:00 pm 11:00 pm R. Dominicana 9:00 pm 11:00 pm Paraguay 9:00 pm 11:00 pm Puerto Rico 9:00 pm 11:00 pm Venezuela 9:00 pm 11:00 pm Argentina 10:00 pm 00:00 am Brasil 10:00 pm 00:00 am Chile 10:00 pm 00:00 am Uruguay 10:00 pm 00:00 am

"No me creo sus historias de la carne contaminada. Expertos determinaron que era dopaje, no carne contaminada. Esas historias no tienen sentido", dijo Golovkin el martes en su llegada a Las Vegas. "No se puede negar que hay marcas de pinchazos en sus manos y sus brazos. Las marcas de inyecciones eran evidentes (...) por todos lados, en los bíceps, el estómago... podías ver las marcas por todo su cuerpo...", declaró el vigente campeón por la AMB, CMB y la FIB.



En caso de victoria del 'Canelo' Álvarez, Gennady Golovkin no solo perdería sus cinturones sino también un invicto que lleva con orgullo tras firmar 38 triunfos, 34 de ellos por KO y un único empate. Mientras su oponente tiene un récord de 49 ganados (34 por KO), dos empates y una única derrota, frente a Floyd Mayweather. Será un combate entre dos boxeadores con cuentas pendientes que definen una era del boxeo.

Experiencia contra juventud. Veteranía y pegada frente contra un gran juego de pies y una derecha temible. Gennady Golovkin, de 36 años, frente al 'Canelo' Álvarez, de 28, por un triunfo histórico que, si llega por nocaut, será redondo.

"Voy a salir a ganar la pelea. A cumplir mi objetivo desde el primer día que es noquearlo y voy a salir a hacerlo desde el primer asalto", apuntó el 'Canelo' Álvarez en la conferencia de prensa oficial antes de la pelea. "Ganar para mi legado es muy importante, voy a ganar el sábado para seguir escribiendo mi historia", añadió.

Fuente: AFP