En todo el planeta, casi 206 mil personas han muerto por el COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus. Sin embargo, aún hay personas que no toman conciencia y siguen sin obedecer las recomendaciones que dan los Gobiernos. Por eso, el boxeador británico Anthony Yarde ha salido a contar su caso para que la gente entienda lo peligroso que es el virus de Wuhan.

En menos de una semana el coronavirus se llevó a su padre y a su abuela. Y 20 días después de la tragedia, Yarde ha decidido contar su experiencia al medio Daily Mail.

Su progenitor tenía 50 años y, según el pugilista, su estado físico era envidiable para su edad. “Pasó poco tiempo entre que se enfermó y falleció. Primero se enfermó y después empeoró en cuestión de días. Lo indujeron a un coma porque no podía respirar y falleció estando en coma”, contó el boxeador. Su abuela, en tanto, era peluquera y tenía más de 70 años.

Hasta el momento no ha podido organizar el funeral de sus dos familiares, debido a que está prohibido en Reino Unido, en donde ya se ha registrado más de 154 mil casos de coronavirus. El Gobierno de ese país quiere evitar nuevos contagios.

“Solo quiero que la gente entienda. Solo quédense en casa o manténganse separados", agregó el pugilista en referencia a sus compatriotas que salen de sus domicilios para correr o hacer alguna actividad física.

Anthony Yarde debutó en el 2015. En la imagen, peleando contra el serbio Nikola Sjekloća en 2017. (Foto: Getty Images)

"Veo gente en parques, reuniéndose, jugando al fútbol. Creen que todo lo que necesitan es verse con sus amigos porque están aburridos, y luego se van a casa sintiéndose felices y saludables. Y después ni siquiera saben que podrían haber contagiado a sus padres (con el coronavirus)”, añadió Yarde.

Y prolongo: “Sé que también soy un poco culpable de esto. Cuando se anunció que la gente no podía salir de su casa, obedecí porque no quería correr ningún riesgo. Pero no asimilé completamente cuán real podía ser. Supongo que solo la experiencia puede decírtelo y tal vez mi experiencia pueda ayudar a otros”.

El boxeador no dudó en dejarle un mensaje a todos sus compatriotas y al mundo entero. “La gente necesita tomar mejores decisiones. He visto lo que hace esta enfermedad y qué tan rápido puede cambiar las vidas. Las personas ya deberían están aprendiendo. Dejen de ser infantiles. Usen mejor su tiempo. Lean un libro o hagan algo de ejercicio. Pasar el rato con amigos en estos momentos me parece muy egoísta”.

