La ATP y la WTA habían anunciado que el circuito profesional del tenis volvería el 13 de julio, pensando que para entonces la pandemia del nuevo coronavirus ya estaría controlada. Sin embargo, la realidad dice otra cosa y nada indica que para ese mes la crisis haya disminuido.

Por eso, según el diario Marca, las autoridades del tenis habrían quedado en aplazar un mes más el regreso de la actual temporada, la cual se reanudaría el lunes 3 de agosto con la gira norteamericana.

Esto quiere decir que ya no se disputarían los torneos ATP de Hamburgo, Newport, Bastad, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta y Kitzbühel; ni los certámenes WTA de Bucarest, Lausana, Palermo, Jurmala, New Haven y Karlsruhe.

No obstante, no se sabe si el 3 de agosto se podría realizar en territorio estadounidense el ATP 500 de Washington; mucho menos si es posible la celebración del Masters 100 de Cincinnati -el de Toronto se cancelaría en Canadá-. Estados Unidos es el centro de la pandemia con más de 940 mil casos registrados y no hay una señal de que esto vaya a mejorar pronto.

El tenis está paralizado desde que en marzo se canceló el Indian Wells. Este torneo no se pudo jugar debido a que el Condado de Riverside había declarado la emergencia sanitaria en el Valle de Coachella, en donde se disputa el certamen, tras un brote de coronavirus.

