A pesar de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, la judoca Brillith Gamarra continúa entrenando en la Videna, donde actualmente reside junto a otros 39 deportistas. Y en sus ratos libres, la peruana de 23 años aprovechó el tiempo para aprender a tocar la zampoña.

¿Cuéntanos cómo fueron tus días antes de la cuarentena?

El 7 y 8 de marzo llegué de una competencia en Córdoba, Argentina, que sumaba puntos para el ranking de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y ya no viajamos a un evento de Chile, que se iba realizar la semana siguiente, porque se suspendieron todas las competencias a nivel internacional. El lunes 15 de marzo que empezó el aislamiento social ante y decidí quedarme en el albergue de la Videna

¿Por qué decidiste quedarte?

Me quedé a vivir la cuarentena desde el primer día en el Albergue de la Videna. No era obligatorio quedarse, pero dentro del albergue había lugares pequeños para realizar ejercicios porque no se puede realizar en el Dojo de judo. En mi casa no tengo el espacio necesario.

¿Quiénes más viven en la Videna?

Estoy en el albergue desde el 13 de marzo, con tres judocas más: Yuliana Bolívar, Alonso Wong y Kiara Arango y 40 deportistas en total. En la Videna desayunamos, almorzamos y cenamos y coordinamos con la nutricionista del albergue y también con la nutricionista de la federación de Judo porque la alimentación es diferente; el desgaste físico no es el mismo.

¿En qué lugar entrenas?

En el albergue hay un espacio. Por las mañanas de 7 a 8.30 a.m. hago ejercicios físicos y por las tardes hago judo con liga porque no puedo estar junto a un compañero y hacemos con ligas los movimientos.

¿Qué otras actividades realizas durante el día?

También me pongo a leer libros e investigo un poco más sobre el judo, cosas como técnica y la perfección. También aprendí a tocar zampoña y ukelele, tenía esos instrumentos musicales, pero no los había utilizado, ahora he aprendido un poco. Aprendí, también, a hacer panqueque. Luego de los entrenamientos de judo en un espacio reducido del albergue, me pongo a estudiar filosofía porque ya me había matriculado a un curso.

¿Cuánto extrañas a la familia?

Extraño mucho a mi familia. Los primeros días estaba ansiosa por el aislamiento. Todos los peruanos tenemos que estar unidos, tenemos que combatir el coronavirus unidos. Por eso, quédate en casa.

