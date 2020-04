La semana pasada Ronda Rousey estuvo en el centro de la tormenta luego de afirmar que la lucha libre se trataba de “peleas falsas por diversión”. Fue criticada por los fanáticos de la WWE, por las luchadoras de la empresa y ahora también por Booker T y Christian. Ambos dieron su opinión en el podcast The Hall of Fame.

“Ronda Rousey ha hecho un gran trabajo. Puso a las mujeres en el mapa de las artes marciales mixtas. Pero no podemos olvidar que se fue del negocio con dos dramáticas derrotas: una contra Holly Holm y otra contra Amanda Nunes. Después, fue recibida en el mundo de la lucha libre con los brazos abiertos, le dieron una plataforma en donde competir", señaló Booker T.

Y agregó: “Sus declaraciones han sido una cachetada en la cara de todas las chicas que compartieron vestuario con ella. Creo que debería disculparse. Hace tiempo, mi madre me dijo una de las frases más sabias que he escuchando: ‘Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada’”.

Christian, por su parte, indicó: “Me ofendió que utilizará el término ‘falso’ para describir a la lucha libre, como diciendo que lo que hacemos es mentira. Y no, no lo es. El contacto física es muy real. ¿Está predeterminado? Creo que todo el mundo conoce esa respuesta. Es un show, pero el castigo por el que pasan nuestro cuerpos noche tras noche no es falso. Yo me tuve que retirar por culpa de las lesiones. Eso no es falso. Hay un guión, pero no es falso. Hay una diferencia en eso".

El ‘Capitán carisma’ también deslizó la posibilidad de que se tratara de alguna campaña para recibir el rechazo del universo de la WWE: “En las MMA, durante un tiempo, Ronda interpretó el papel de villana. No era querida por el público. Ella sabía que sus declaraciones eran publicidad gratuita y que la gente iba a ir verla de todas maneras. Quizá lo está volviendo a hacer. No sé si vaya a regresar a la lucha libre, pero, probablemente, quiere que las personas hablen de ella. Hablar mal es algo que haría un ‘heel’ (el villano en el ‘wrestling’)”.

“Así que voy a intentar ver esta situación de otra forma. Me molestó que haya usado la palabra ‘falso’. Creo que degrada a sus compañeras. Quizá sea una mala elección de palabras. Sé que ella es seguidora de la lucha libre y cuando competía, se lo tomaba en serio. Tengo la sensación de que siempre se esforzó para ser la mejor”, concluyó el exluchador.

