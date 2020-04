El WrestleMania 36, celebrado el fin de semana a puertas cerradas, ha sido histórico. Pero pude ser más grande si se hubiese realizado en un estadio enorme y con público. Pudieron haber aparecido deportistas de renombre. De hecho, la presencia de un boxeador estaba programada; sin embargo, el coronavirus lo impidió. Se trata de Tyson Fury.

El mismo pugilista lo reveló en una reciente entrevista con TalkSPORT. “Se suponía que debía estar en WrestleMania 36, pero por el coronavirus no pude estar allí. Probablemente, me habría metido en el cuadrilátero y hubiese encarado a los dos (Brock Lesnar y Drew McIntyre). Pero estoy abierto a un reto”, declaró The Gypsy King.

“Ya derroté a un luchador gigante que es más grande que Drew. Habló de Braun Strowman. Lo dejé K.O. y seguramente haría lo mismo con el viejo Drew. Pero de todas maneras estoy alegre por él, porque es la primera vez en la historia que un luchador británico gana el título de la WWE", agregó Fury,

Minutos antes, en el mismo programa, estuvo McIntyre de invitado y aseguró que tiene al boxeador en su mira.

Tyson Fury solo ha peleado una vez en la WWE. Lo hizo en el evento Super ShowDown y allí acabo con Braun Strowman. Luego, volvió a su deporte y a finales de febrero venció a Deontay Wilder por nocaut en el séptimo round y ganó el cinturón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ahora, quiere volver a pisar un cuadrilátero del Imperio McMahon.

TE PUEDE INTERESAR