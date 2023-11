Han pasado 24 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha nos insta a reflexionar sobre la persistente vulnerabilidad del género femenino en nuestra sociedad actual. Su propósito es servir como cimiento para prevenir cualquier retroceso en los derechos de las mujeres y aspirar a un mundo exento de violencia de género. El deporte, en cualquiera de sus disciplinas, se erige como uno de los más efectivos medios sociales para generar conciencia al respecto. Es un ámbito donde millones de mujeres han logrado destacarse y fortalecerse. Un ejemplo inspirador es el de Fiorella Conroy, campeona mundial de Muay Thai y una de las referentes de ese deporte en nuestro país.

¿Cómo resumes tu año deportivo?

No estaba en ritmo de competencia, pero mi pasión por la lucha siempre prevalece. Tenía planes de participar en un campeonato en marzo que se llevó a cabo en México, pero sufrí una lesión: me rompí el dedo pequeño del pie y me vi obligada a estar inactiva durante seis meses. Finalmente, regresé a la práctica del Muay Thai justo a tiempo para el campeonato panamericano en Brasil. Honestamente, no esperaba tener más enfrentamientos este año, así que estoy satisfecha con mi participación y esto me brinda cierta tranquilidad.

¿Cuál es tu percepción acerca de la evolución del Muay Thai femenino en los últimos años en el Perú?

Desde que practico este deporte, he observado una notable evolución, no solo en cuanto a las prácticas, sino también en la creciente participación de mujeres en competiciones. El nivel competitivo va en constante ascenso, lo cual es significativo, ya que demuestra que este deporte ya no es exclusivo para los hombres.

En el contexto de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿cómo crees que el Muay Thai puede empoderar a las mujeres?

Desde mi perspectiva, creo que el deporte en general tiene el poder de empoderar a las mujeres. Las artes marciales, como el Muay Thai, proporcionan disciplina y la capacidad de defenderse en caso de agresión. Esta habilidad no solo brinda seguridad física, sino que también contribuye a un sentido general de autoconfianza en la vida cotidiana. Al adquirir destrezas para protegerte, experimentas una sensación de fortaleza y poder. Aunque es natural sentir miedo en diversas situaciones, las artes marciales actúan como una herramienta para reducir esos temores.

¿Cómo piensas que la práctica del Muay Thai puede contribuir a generar conciencia sobre la importancia de combatir la violencia contra las mujeres?

Personalmente, considero que ni la violencia verbal ni la física son aceptables. Poseer conocimientos en artes marciales no implica tener el derecho de agredir a alguien ni se trata exclusivamente de defenderse a través de golpes. Desde mi perspectiva, el dominio de un arte marcial, como el Muay Thai, se orienta más hacia la autodefensa y la capacidad de prevenir situaciones de peligro.

¿Qué consejos le darías a las mujeres desde su tribuna como deportista?

Creo que es crucial que las mujeres adquieran habilidades de defensa personal para contar con las herramientas necesarias para protegerse en situaciones de riesgo.

¿Cuál es el papel que juega el Muay Thai en la construcción de la confianza y la autoestima en las mujeres?

Juega un papel muy importante. Saber este deporte te brinda más seguridad, mayor confianza en ti misma y la capacidad de reaccionar ante cualquier emergencia. Tu cuerpo estará mucho más alerta y responderá con mayor facilidad. En el tema específico de la violencia contra la mujer, cuando un hombre inicia con la agresión verbal, una mujer que conoce artes marciales va a tener la personalidad y la percepción para darse cuenta de que esa persona representa una amenaza, deteniendo la situación antes de que se vuelva violenta.





