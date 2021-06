Como era de esperar, el boxeador Floyd Mayweather dominó a la estrella de YouTube Logan Paul la noche de este domingo en una pelea de exhibición de ocho asaltos en el Hard Rock Stadium de Miami.

Mayweather, quien pesó 155 libras con su oponente inclinando la balanza a 189,5 libras, deleitó a una gran multitud en la casa de los Miami Dolphins en la NFL.

La lluvia intermitente a lo largo de la noche no logró frenar la primera pelea de Mayweather desde que derrotó al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en diciembre de 2018.

Con espectadores como el ex campeón de peso pesado Evander Holyfield mirando desde el ringside, Paul, de 26 años, produjo algunos momentos de amenaza pero no lo suficientemente cerca como para molestar a Mayweather, quien puso fin a su carrera en el boxeo en 2017 con un récord de 50-0 después de vencer a la estrella artes marciales mixtas Conor McGregor en Las Vegas

La pelea de este domingo fue declarada una exhibición en lugar de un combate profesional con licencia completa, lo que significaba que no había jueces y la única forma de triunfar era detener o noquear al oponente dentro de los ocho asaltos programados de tres minutos cada uno.

FUENTE: AFP

Así fue el último round del combate entre Floyd Mayweather y Logan Paul. (Video: ESPN)





Para ver este deporte de contacto en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos los golpes e incidencias del evento. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Floyd Mayweather y Logan Paul.

Con 44 años en su espalda, Mayweather regresa al cuadrilátero este fin de semana en una pelea de exhibición muy criticada con los fans del boxeo. Pensando en las ganancias que podría generar, ‘Money’ aceptó enfrentarse a Paul pese a la amplia diferencia entre ambos. El excampeón de boxeo no perdió en 50 peleas como profesional, mientras que el joven influencer tiene un récord de 0-1 en contra.

¿A qué hora pelean Mayweather vs. Logan?

Perú : 7:00 pm / ESPN.

: 7:00 pm / ESPN. Argentina: 10:00 pm / ESPN

Chile 10:00 pm / ESPN

10:00 pm / ESPN Colombia: 7:00 pm / ESPN

Ecuador : 7:00 pm / ESPN

: 7:00 pm / ESPN México: 7:00 pm / TV Azteca.

Estados Unidos : 8:00 pm (E.T.) / Showtime PPV

: 8:00 pm (E.T.) / Showtime PPV España: 02:00 am (lunes 7 de junio) / Mitele Plus

Pese a que muchos han cuestionado su decisión de aceptar pelear contra alguien inexperto (solo ha tenido una pelea contra otro youtuber), ‘Money’ ha hecho caso omiso a las habladuría y se prepara para embolsarse cerca de 100 millones de dólares. El combate será el 6 de junio en Miami y será a ocho asaltos de tres minutos cada uno. Además, no habrá jueces, por lo que se declarará ganador oficial.

No obstante, vale señalar que los nocauts estarán permitidos y quedarán a criterio del árbitro detener la pelea si lo cree conveniente. En esta misma línea, otro punto importante que se hablaba en la previa era el uso de protección; sin embargo, se reveló la cabeza de cada peleador estará descubierta para los golpes legales, haciendo así más atractiva la pelea.

“Mayweather debería ser demasiado bueno para Logan, pero es emocionante y ha despertado el interés porque ha estado retirado durante tanto tiempo y piensas: ‘Oh, ¿y si Floyd arruina todo su legado al perder ante un youtuber?’ Ese es el atractivo. Eso hará que lo veas”, comentó el exboxeador Carl Froch en Sky Sports, en medio de la polémica que envuelve este enfrentamiento.

En la previa del evento, y contra todo pronóstico, Paul Logan se mostró confiado de imponerse a Floyd Mayweather en Miami. “Saldré a decapitarlo. Va a ser una guerra. No sé lo voy a poner fácil. He estado entrenando durante ocho meses para pelear con este tipo. Peso 30 libras más, soy seis o siete pulgadas más alto, tengo la mitad de su edad y más hambre. No tengo nada que perder”, sentenció.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: reglas confirmadas

Sin jueces.

No habrá ganador oficial.

Sí podrá haber nocaut.

No habrá protecciones en la cabeza.

Los guantes pesarán 12 onzas.

La pelea está estipulada para ocho rounds de tres minutos.

Cartelera completa del Mayweather vs. Logan

Floyd Mayweather vs. Logan Paul - Contracted Exhibition (8 rounds)

- Contracted Exhibition (8 rounds) Badou Jack vs. Dervin Colina - Light Heavyweight (10 rounds)

Jarrett Hurd vs. Luis Arias - Junior Middleweight (10 rounds)

- Junior Middleweight (10 rounds) Chad Johnson vs. Brian Maxwell - Contracted Exhibition (4 rounds)