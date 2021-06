Aunque está retirado del boxeo profesional desde 2017, Floyd Mayweather sigue dando qué hablar en el mundo de los guantes. Hace tres años, viajó a Japón para tener una pelea contra una estrella del kickboxer, y esta vez vuelve a ser el centro de la atención ante el youtuber Logan Paul.

A sus 44 años, ‘Money’ volverá a tener una pelea de boxeo, aunque de exhibición, frente al joven youtuber, quien solo cuenta con una presentación en el ring, con derrota incluida. La velada será este 6 de junio a seis asaltos en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Pensando en las ganancias que podría generar, Mayweather aceptó la pelea contra Paul pese a la amplia diferencia en trayectoria. ‘Money’ excampeón de boxeo, nunca perdió como profesional en 50 peleas, mientras que el joven youtuber tiene un récord negativo de 0-1.

Justamente, Paul se aventuró en los encordados frente a otro youtuber, el británico KSI en 2018, un combate que generó cerca de 1.3 millones de dólares de compras de pago por evento. Por su parte, ‘Money’ no ha peleado en el ring desde que venció a Conor McGregor en 2017.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: horarios y canales en el mundo

Perú: 7:00 pm / ESPN.

Argentina: 10:00 pm / ESPN

Chile 10:00 pm / ESPN

Colombia: 7:00 pm / ESPN

Ecuador: 7:00 pm / ESPN

México: 7:00 pm / TV Azteca.

Estados Unidos: 8:00 pm (E.T.) / Showtime PPV

España: 02:00 am (lunes 7 de junio) / Mitele Plus

Muchos han criticado a Mayweather por aceptar pelear contra Paul, ya que sostienen de que no es un boxeador profesional e incluso el youtuber podría salir lastimado seriamente. En tanto, otros sostienen que ‘Money’ tiene todas las de perder, pues si no le gana arruinaría completamente su legado.

“Mayweather debería ser demasiado bueno para Logan, pero es emocionante y ha despertado el interés porque ha estado retirado durante tanto tiempo y piensas: ‘Oh, ¿y si Floyd arruina todo su legado al perder ante un youtuber?’ Ese es el atractivo. Eso hará que lo veas”, comentó el exboxeador Carl Froch en Sky Sports.

La polémica que envuelve a dicho combate tuvo otro giro hace un mes, cuando en el careo entre Mayweather y Logan Paul, el hermano del youtuber, Jake, le robó la gorra a ‘Money’, lo cual provocó un altercado mayor. Ahora, días previos a la pelea, el novato boxeador aseguró que acabará con el excampeón en el primer round.

“Puedes ver muchos videos de Mayweather. Puedes verlo pelear contra McGregor una y otra vez. Y verlo luchar contra Tenshin. Aunque es Floyd Mayweather. Su arsenal es casi ilimitado. Así que mira todos los videos que quieras, pero no sé realmente qué vas a poder sacar en claro”, aseguró Paul.

“Saldré a decapitarlo. Va a ser una guerra. No sé lo voy a poner fácil. He estado entrenando durante ocho meses para pelear con este tipo. Peso 30 libras más, soy seis o siete pulgadas más alto, tengo la mitad de su edad y más hambre. No tengo nada que perder”, finalizó.