Por primera vez en las historia, el más grande evento de la WWE se llevará a cabo en dos días. Se trata del WrestleMania 36 que se celebrará el sábado 4 de abril y el domingo 5. Serán dos noches llenas de acción y un total de 16 peleas, las cuales fueron grabadas durante la semana. Pero la empresa ha mantenido en máxima reserva los resultados para evitar spoilers.

La decisión de filmar los combates se dio debido al coronavirus, ya que el evento se realizará en el Performance Center y sin público. Además, así también evitan contagios de COVID-19. Entonces, ¿cómo se podrá ver este pay-per-view? A través de la televisión por la señal de FOX Action o por WWE Network desde las 5:00 pm (hora peruana, ambos días).

En este magno evento, que será histórico, sobre todo porque no contará con público, se espera que la lucha estelar sea la que tendrán Drew McIntyre y Brock Lesnar. La ‘Bestia encarnada’ deberá defender su título ante el ‘Psicópata escocés’, quien ganó la batalla real.

Uno de los combates que está llamando bastante la atención es el que protagonizarán AJ Styles y The Undertaker. Durante las últimas semanas, ambos luchadores han construido una fuerte rivalidad, que incluso a llegado a insultos.

El ‘Fenomenal’ se ha metido con la esposa de ‘Taker’, Michelle McCool, y eso le puede costar caro. De hecho, el ‘Enterrador’ ya le anunció a Styles que terminará lastimado y que lo hará “descansar en paz”. Ambos chocarán en un ‘Boneyard match’ (en un cementerio).

WrestleMania 36: horarios (sábado 4 y domingo 5)

-México 4:00 p.m.

-Perú 5:00 pm.

-Ecuador 5:00 pm.

-Colombia 5:00 pm.

-Bolivia 6:00 p.m.

-Venezuela 6:00 p.m.

-Argentina 7:00 p.m.

-Chile 7:00 p.m.

-Paraguay 7:00 p.m.

-Uruguay 7:00 p.m.

-Brasil 7:00 p.m.

-España 00:00 a.m. (domingo 5 y del lunes 6)

El combate entre Edge y Randy Orton también ha sido uno de los más promocionados. Todo comenzó cuando la ‘Víbora’ atacó a traición a la ‘Superestrella Categoría R’, luego de que este último volviera a la acción tras nueve años de ausencia.

No fue una rivalidad cualquiera. Orton pasó la raya cuando le aplicó un RKO a la esposa de Edge, Beth Phoenix. Por esta razón, el ‘Máximo oportunista’ se quiere vengar y ya le dejó un mensaje a su rival: “Randy, te acabas de enterrar en otro hueco. Pero esta vez yo no te voy a sacar de allí. Yo te voy a empujar y caerás tan profundamente que nunca jamás vas a volver a salir”, le dijo en el último Raw.

Por otro lado, Becky Lynch deberá defender su título femenino de Raw ante Shayna Baszler, quien ya demostró que tiene todo lo necesario para vencer a la irlandesa. Y es que Shayna para ganar su oportunidad titular, derrotó a Natalya, Liv Morgan, Asuka, Ruby Riott y Sarah Logan en la cámara de eliminación.

Además, no podemos dejar de mencionar que Rob Gronkowski, ex jugador de los New England Patriot, equipo con el que ganó tres Super Bowl, será el host de la ‘La Vitrina de los Inmortales’. La cartelera completa en las siguientes líneas.

WrestleMania 36: Cartelera completa*

- Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre por el título de la WWE

- Goldberg (c) vs. luchador por confirmar por el título universal**

- Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT.

- The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows y Karl Anderson) en un Boneyard Match

- Kevin Owens vs. Seth Rollins

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

- Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler por el título femenino de Raw

- Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

- John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un Firefly Fun House Match

- Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

- Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura y Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) por el título intercontinental

- Elias vs. King Corbin

- The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross por los títulos en parejas de la WWE

- Otis vs. Dolph Ziggler

- The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos por los títulos en parejas de SmackDown.

- Aleister Black vs. Bobby Lashley

*No se ha definido aún que peleas se realizarán el sábado y cuáles el domingo.

**Roman Reigns era el rival de Goldberg, pero pidió no participar por temor a un posible contagio de coronavirus. Él, de adquirir el Covid-19, estaría en una situación critica ya que ha sufrido de leucemia.

