En el último Monday Night Raw, The Undertaker aseguró que su esposa Michelle McCool aplica un mejor ‘styles clash’ que el mismo AJ Styles. El ‘Fenomenal’ no se podía quedar callado y le ha respondido al ‘Hombre muerto’, a quien enfrentará en un ‘Boneyard match’ en WrestleMania 36.

“Michelle, en lugar de tomar apuntes de su marido, me estaba estudiando a mí, aprendiendo valiosas lecciones. Por ejemplo, aprendió a utilizar el ‘styles clash’. Es probable que ‘Taker’ esté muy molesto por eso. Él intentó enseñarle cosas, pero ella aprendió del mejor. Es decir, de mí”, declaró Styles en el más reciente episodio de The Bump.

AJ también se refirió a la pelea que tendrá con el ‘Enterrador’ y, aunque no lo dijo explícitamente, dejó abierta la posibilidad de que sus dos amigos Karl Anderson y Luke Gallows se metan en la contienda. “Es prácticamente una pelea callejera. No le tengo miedo, (The Undertaker) es solo un hombre. No hay reglas, puede pasar cualquier cosa. Él puede tener la ventaja de campo, pero yo tengo amigos y ellos no quieren verme herido”, señaló.

“¿Qué es exactamente un Boneyard Match? Bueno, tendrás que verlo para descubrirlo. Solo puedo decirte que será algo lo suficientemente diferente para captar la atención de todo el universo de la WWE", concluyó el ‘Fenomenal’.

