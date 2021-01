MIRA, McGregor vs. Poirier (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Fox Action y ESPN / 22:00) desde el Fight Island de Abu Dhabi ONLINE por UFC 257. El combate será una revancha del enfrentamiento que tuvieron en el 2014, en el que el irlandés fue el ganador por knock out técnico. Conoce los horarios y canales del evento.

Conor McGregor no ve acción desde el pasado mes de enero, cuando venció a Donald ‘Cowboy’ Cerrone con un rápido knock out en el peso welter, mientras que Dustin Poirier llega motivado tras derrotar a Dan Hooker en junio.

McGregor vs. Poirier: horarios y canales en el mundo

Perú: 22:00 / ESPN - Fox Action

22:00 / ESPN - Fox Action México: 21:00 / ESPN - Fox Action

21:00 / ESPN - Fox Action Chile: 00:00 / ESPN - Fox Action

00:00 / ESPN - Fox Action Colombia: 22:00 / ESPN - Fox Action

22:00 / ESPN - Fox Action Ecuador: 22:00 / ESPN - Fox Action

22:00 / ESPN - Fox Action Argentina: 00:00 / ESPN - Fox Action

00:00 / ESPN - Fox Action Bolivia: 23:00 / ESPN - Fox Action

23:00 / ESPN - Fox Action Venezuela: 23:00 / ESPN - Fox Action

23:00 / ESPN - Fox Action España: 4:00 / DAZN

4:00 / DAZN Estados Unidos: 22:00 / ESPN

Así fue el primer cara a cara entre Conor McGregor y Dustin Poirier previo al UFC 257. (Video: UFC)

Durante la conferencia de prensa previa al UFC, ‘The Notorious’ indicó que ante la decisión de Khabib Nurmagomedov de no volver a subir a un octágono, el encuentro contra Dustin debería ser por el cinturón de los ligeros.

“Yo le quitaría el campeonato si Nurmagomedov continúa evitando esto y si evita comprometerse a pelear otra vez. Deberían retirarle el título y deberíamos pelear por el cinturón”, explicó.

Agregó que luego del evento de este sábado, esperará la respuesta de Khabib para un posible regreso. “Estoy interesado en escuchar que excusas tiene o qué dirá después de la pelea. Pero mi predicción es que le quitarán el título”, señaló.

Conor estaría interesado en volver a enfrentarse al campeón Nurmagomedo. La última vez que se vieron las caras, el ruso venció en el cuarto round por vía de la sumisión.

“El mundo sabe que está pelea no ha terminado. La guerra no ha acabado. La UFC necesita que eso pase, la gente lo necesita. Pero no voy a insistir si él no quiere que pase. Me mantendré en calma y seguiré adelante, eso es lo que estoy haciendo”, sentenció el peleador irlandés.

McGregor vs. Poirier EN VIVO: se enfrentan por UFC 257 desde Abu Dhabi. (Fuente: UFC)

McGregor vs. Poirier: cartelera

Principal

Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Dan Hooker vs.Michael Chandler

Jessica Eye vs.Joanne Calderwood

Matt Frevola vs.Ottman Azaitar

Marina Rodríguez vs.Amanda Ribas

Preliminares

Brad Tavares vs Antonio Carlos Júnior

Julianna Peña vs Sara McMann

Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Prachnio

McGregor vs. Poirier, así fue el careo en la previa del UFC 257. (Video: @UFC)