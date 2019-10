Gennady Golovkin vs. Sergiy Derevyanchenko: pelean por el título de peso mediano de la FIB desde Nueva York

Gennady Golovkin vs. Sergiy Derevyanchenko EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO vía ESPN y DAZN: sigue la pelea de boxeo que se disputará este sábado, desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en el Madison Square Garden de Nueva York, por el título vacante de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La contienda entre Gennady Golovkin y Sergiy Derevyanchenko será transmitido en Latinoamérica por ESPN, mientras que DAZN también se encargará de llevar las acciones del evento.

Golovkin vs. Derevyanchenko

Horarios (Preliminares - Estelares):

- Argentina: 8:00 p.m. – 10:00 p.m.

- Uruguay: 8:00 p.m. – 10:00 p.m.

- Chile: 8:00 p.m. – 10:00 p.m.

- Brasil: 8:00 p.m. – 10:00 p.m.

- Paraguay: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

- Venezuela: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

- Bolivia: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

- Colombia: 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

- Ecuador: 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

- México (DF): 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

- Perú: 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

- Costa Rica: 5:00 p.m. – 7:00 p.m.

- Panamá: 5:00 p.m. – 7:00 p.m.

- Honduras: 5:00 p.m. – 7:00 p.m.

- El Salvador: 5:00 p.m. – 7:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 7:00 p.m. – 9:00 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles): 7

- España: 1:00 a.m. – 3:00 a.m. (Domingo 06 de octubre)

El kazajo Gennady Golovkin se enfrenta al ucraniano Sergiy Derevyanchenko en busca de un segundo reinado a los 37 años.

Golovkin vs. Derevyanchenko | Cartelera:

Golovkin vs. Derevyanchenko / Título mundial FIB (peso medio).

Madrimov vs. Barrera / Intercontinental WBA (superwelter).

Ababiy vs. Seldon / (peso supermedio).

Baranchyk vs. Bracero / WBA Intercontinental (superligero).

Akhmedov vs. Hernández / WBC Internacional (supermedio).

Ceballo vs. Amanov / (peso welter).

Szeremeta vs. Cortes / (peso medio).

Ward vs. Delgado: / (peso semipesado).

El entrenador de Golovkin, Jonathon Banks, confía en que al kazajo le quede mucho recorrido en el ring.

"Consideraría su edad como un factor si esto fuera entre 1995 y 1998", dice Banks, quien estuvo en la esquina de Golovkin por primera vez en la victoria sobre Steve Rolls el 8 de junio.

"Pero con la medicina y la tecnología, es diferente. Realmente creo que podría combatir hasta los 75 años si quisiera, y lo digo en serio. Vive realmente sano. Sus 37 no son los 37 promedio", añadió el técnico.

Golovkin, quien tiene un récord de 39-1-1 con 35 nocauts, dice que la tutela de Banks lo ha revitalizado mientras busca recuperar un cinturón que ganó por primera vez en 2015.

Golovkin defendió el título con victorias contra Dominic Wade, Kell Brook y Daniel Jacobs y un empate contra el mexicano Saúl 'Canelo' Alvarez.

El kazajo fue despojado del título de la FIB el año pasado cuando no pudo disputar una defensa obligatoria contra el ucraniano Derevyanchenko, optando por una revancha con Álvarez, quien le propinó a Golovkin la primera derrota de su carrera.

Derevyanchenko dice que cree que puede ganarle a Golovkin para tomar el cinturón y tal vez atenuar las perspectivas de una tercera pelea entre Golovkin y Álvarez en 2020.

"No me importa no ser el favorito", dijo Derevyanchenko, quien posee un récord de 13-1 con 10 nocauts. "Cuando estoy en el ring, somos solo yo y GGG. Eso es todo. No importa el favorito".

Pero la sombra de Álvarez se ha extendido sobre la pelea, incluso mientras la estrella mexicana se prepara para dar un salto de dos divisiones en peso para enfrentarse al campeón del semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el ruso Sergey Kovalev, el 2 de noviembre en Las Vegas.

Golovkin, quien sostiene que Álvarez "huyó" de una revancha, estaba claramente cansado por las repetidas preguntas sobre Álvarez en la previa del combate del sábado.

"Tenemos muchas cosas diferentes de las que hablar, tenemos muchos temas y temas interesantes", dijo, reprendiendo a los periodistas.

Golovkin vs. Derevyanchenko | Mapa del Madison:

Fuente: AFP

