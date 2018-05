Floyd Mayweather es uno de los deportistas más ricos del mundo, pero no por ello se contenta con el estado actual de su fortuna. Siempre publica en Instagram sus recientes inversiones, las cuales van desde clubes de striptease y apuestas deportivas.



Pero fue en una máquina tragamonedas la razón de su más reciente logro. Floyd Mayweather reveló en su cuenta de Instagram que ganó el premio mayor: 101,250 dólares.



Sin embargo, no es la única vez que Floyd Mayweather ha ganado con su suerte. Hace un par de meses se llevó millones en una apuesta deportiva.



A pesar de estar retirado, Floyd Mayweather no está alejado de los deportes. Con una promotora de boxeo, tiene a varios pugiles bajo su mando y sigue vigente.