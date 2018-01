No perdía desde el 2013, era considerado uno de los más temibles de la categoría de peso pesado y solo faltaron quince minutos para bajarlo de su nube. Francis Ngannou no ha podido tomar de buena manera la derrota ante Stipe Miocic el pasado sábado y lo aceptó mediante su cuenta de Instagram.



"Me tomaré un tiempo libre para mi beneficio personal. Regresaré a mi casa y estaré con mi familia y amigos. Regresaré para arreglar las cosas", fue el mensaje que publicó el peleador de UFC.



El camerunés perdió por decisión unánime ante el campeón de la división. Fue la segunda derrota de su carrera, en la que tiene un récord de 11–2.



La falta de cardio le jugó en contra. Después del primer round, no pudo continuar la pelea con intensidad y terminó siendo superado por el estadounidense durante toda la noche.



Por su parte, Stipe Miocic se coronó como el mejor campeón de la categoría. Es el único en haber defendido con éxito el cinturón en tres ocasiones.