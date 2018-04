Instagram. Valentina Shevchenko tuvo una cómoda victoria en su debut en el peso mosca hace dos meses. Sometió a su rival en el segundo round y consiguió fácilmente el boleto a pelear por el título de la UFC. Sin embargo, no pudo salir librada de lesiones.



La peleadora publicó en su cuenta de Instagram cómo va su recuperación de una lesión en el codo. Y, a pesar de que sigue entrenando, Valentina Shevchenko aún no puede cantar victoria.



"No podía creer que después de tanto tiempo después de la pelea en Belem siga con esta lesión. Mi codo está lleno de moretones luego de entrenar. Aún me falta para recuperarme", señaló la 'Bala'.



Una vez que se encuentre bien, Valentina Shevchenko podrá enfrentar a Nicco Montaño. Dana White, presidente de la UFC, aún no anuncia la fecha de la pelea titular, pero se espera que sea en los próximos meses.



Valentina Shevchenko es la favorita a llevarse el título. Al haber sido la primera contendiente al título de peso gallo (una categoría más que la suya), es posible que consiga su cuarta victoria en la UFC.