Isabel Aco, la karateca que entrenaba desde los tres años y se enfrentó a todos con tal de representar al Perú

Manchester United sorprendió al mundo. Charlie Jackson, un niño de apenas cinco años, no sabía bien lo que significaba pero acababa de firmar su primer contrato como jugador de fútbol con los 'Diablos Rojos'.

Los cazatalentos de los 'reds' estaban seguros de lo que hacían: ante ellos estaba una futura estrella del fútbol y era momento de ficharlo. Si lo dejaban para después, quizá, otros clubes se fijarían en él y sería más difícil convencerlo. Por eso, decidieron no esperar más y la inédita operación se dio en el 2011. Hoy, ocho años después, el nombre de Charlie Jackson ya comienza a sonar en las divisiones menores del fútbol inglés.

Una locura, ¿no? Sin embargo que los entrenadores busquen a deportistas talentosos desde que son niños es una práctica que cada vez se hace más común. En nuestro país no ocurrió en el fútbol, pero sí en el karate. Isabel Aco, nuestra medallista de bronce en los Panamericanos Lima 2019, recuerda con mucho cariño que, desde muy niña, era visitada por profesores de karate de la selección y considerada en el equipo nacional.



En cualquier deporte llegar a la 'sele' es un privilegio y, obvio, cuesta estar ahí. Sin embargo el talento de Isabel era tan grande que los 'coachs' de la bicolor solían ir al dojo de su papá a preguntar cuánto faltaba para que su niña cumpla 14 y ya tenga la edad para estar en la bicolor.

"Desde que tenía 11 años ya querían que esté en la selección. Los entrenadores me habían visto y siempre preguntaban cuándo cumpliría 14. Cuando llegué a esa edad, el 'profe' Jhonny Chávez me recibió y me dijo 'al fin estás aquí, ya te tengo en mis manos'", le contó a Depor.

Es parte de un gran sueño

Pero estar en la Selección Peruana de karate solo era una parte del gran sueño que tenía el padre de Isabel. En el karate la entrenó desde que solo tenía tres años y su meta no era otra que convertirla en una de los exponentes del Perú.

"Cuando me colgué esa medalla en Lima 2019 solo podía imaginar la sonrisa de mi papá. Verme así era uno de sus sueños, pero lo que él quiere es seguir. Busca que el karate le siga regalando medallas al país", agregó.

¿Qué sigue ahora?

Isabel no ha contado la cantidad de medallas que tiene, pero asegura que son más de 20. A sus 25 años, ya es toda una referente del karate en Perú, pero aún así no se conforma.

Nos contó que en Lima 2019 fue la primera vez que peleó en un coliseo lleno de gente que la apoyaba y pensó que los nervios podían hacerle tener una mala pelea, pero superó esos nervios e hizo su chamba: como favorita hizo respetar la casa y se quedó con el bronce.

La pelea que le dio la medalla a Isabel Aco en Karate

Fue bueno, pero obvio, pudo ser mejor e Isabel ha renovado las metas tras Lima 2019. "Yo ya he peleado con la campeona mundial y sé que puedo. Trataré de clasificarme para los juegos olímpicos y me esforzaré para ganar el oro en los próximos Panamericanos", reveló.



Siempre peleando

Y eso sí. Nuestra campeona es aguerrida. Una de las pruebas más complicadas que superó en su carrera como deportista fue enfrentarse a las injusticias de la Federación de karate.

"Por casi dos años sentía frustración. En la Federación habían problemas internos y los entrenadores no eran los correctos. Eran muy básicos. Sin embargo decidí no desanimarme. Seguí esforzándome y en el 2018 conseguí ganar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos", culminó.

Aunque cuenta que nunca pensó en retirarse, los problemas estuvieron a punto de derrotarla varias veces."Era una lucha en contra de lo que yo creía, pero no quise darles el gusto a los que hacían mal las cosas", reforzó.

Y es que más allá de las medallas, Isabel quiere ser un símbolo para los deportistas. Y, como ya lo dijo, terminar de cumplir el gran sueño de su padre. Este solo es el inicio.

Dato: Otro de los objetivos de Isabel Aco es formar a los próximos campeones y por eso se convirtió en profesora de karate y aseguró que tiene a varios alumnos con un futuro prometedor.

