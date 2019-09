Alistan los golpes: así fueron los entrenamientos al aire libre de Khabib Nurmagomedov y Poirier antes del UFC 242

Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier se enfrentarán este sábado en la pelea estelar estelar del UFC 242 por el título de peso ligero, en un evento que se desarrollará en el recinto The Arena de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

Y como es costumbre, a días del esperado combate se realizaron los entrenamientos al aire libre, esta vez en el Yas Mall, en donde mucha gente se dio cita para ver a estos dos peleadores que darán todo por quedarse con la corona de la división.

Además de los entrenamientos, los peleadores también dijeron algunas palabras. El campeón del peso ligero Khabi Nurmagomedov, por ejemplo, indicó que quiere seguir agrandando su legado en la UFC y no dudó en revelar su plan para vencer a Poirier.

"Dustin es un oponente complicado. No lo subestimo, tiene mucha experiencia, pero iré a la jaula con un plan. Lo voy a cansar. Después, lo someteré. Eso es lo que voy a hacer", dije el ruso con cierta tranquilad y seguridad.

El 'Diamante' Poirier también tuvo su oportunidad de hablar frente a todos los aficionados de las artes marciales mixtas: "He sufrido derrotas y he aprendido bastante de ellas. Él (Khabib) aún no ha experimentado eso. No sabe lo especial que es levantarse y seguir persiguiendo tus sueño". ¡Se viene una tremenda pelea!

Cabe señalar que el UFC 242 tendrá trece combates en su cartelera. Y la coestelar estará a cargo de Edson Barboza contra Paul Felder, contienda pactada en peso ligero.

► ¡Con la Orden del Mérito! Medallistas Parapanamericanos fueron reconocidos por presidente Martín Vizcarra



► UFC 242: fecha, horarios y canales de la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier desde Abu Dhabi



► Vuelve a la acción: Jesús Pinedo peleará en la sexta edición del ICC de Iquitos este 19 de octubre



► Cambio de equipo: Cris Cyborg firmó contrato con Bellator por múltiples peleas