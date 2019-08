Bicampeona, pero todavía no olímpica: las posibilidades de Alexandra Grande para estar en Tokio 2020

La emoción de su bicampeonato panamericano comenzó a despertar el interés de si habíamos sumado una atleta más para los Juegos Olímpicos que se realizarán en Japón, pero no. Las declaraciones de Alexandra Grande tras obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la modalidad Karate Kumite dejó dudas de por qué no clasifica a Tokio 2020 si es campeona continental. Aquí la respuesta.

Sucede que para nuestra campeona panamericana, en el deporte que representa, existen distintos criterios para la clasificación a los Juegos Olímpicos. El primer criterio y más importante, es el ranking mundial de Karate, donde Alexandra ocupa actualmente el quinto lugar. Según este criterio, acceden los 4 primeros en cada peso. Este ranking corrió desde el 2 de julio del 2018 y se cierra el 6 de abril de 2020.



Japón, por ser el anfitrión, ya tiene un cupo asegurado. Es por ello que si un atleta nipón está entre los cuatro primeros del ranking, automáticamente clasifica el que esté en quinto lugar. Alexandra tiene en mente hacer todos los puntos necesarios para lograr ubicarse entre las cuatro primeras.

Ranking Alexandra Grande Karate. (Fuente: WKF) Ranking Alexandra Grande, quinta en Karate. (Fuente: WKF)

Segunda posibilidad :



Existe un torneo preolímpico que se llevará a cabo entre el 8 al 10 de mayo del 2020 en París. El torneo brindará tres plazas extras para cada peso, por lo que los clasificados ya por ranking no serán partícipes de esta competencia previa a Tokio 2020. Ahí, de no haber clasificado antes por ranking, Alexandra Grande llegará como una de las principales favoritas a conseguir su cupo a los Juegos Olímpicos.

¿Por qué no clasificó si consiguió el título continental?



Muchos se hacen esta pregunta, ya que según las normas y criterios de la Federación Mundial de Karate (WKF por sus siglas en inglés), se otorgan 12 plazas a través de los torneos continentales. Oceanía, Asia y Europa dos cupos, los Panamericanos y los continentales de África, tres cupos. Sin embargo, no se otorgarán plazas para cada peso, sino solo dos plazas para todos los pesos masculinos y dos para los femeninos. Pero ello no se sabrá sino hasta que hayan finalizado todos los criterios previos: ranking olímpico, el torneo continental (en todos los continentes) y el preolímpico.

Alexandra Grande está cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es sexta en el ranking mundial de Karate kumite 61kg. Deberá de realizar un gran papel en el Preolímpico de París 2020. Aquí los criterios para que la bicampeona panamericana llegue a los JJ.OO. pic.twitter.com/ndot6PfrA2 — Omar Arias Suárez (@oariass17) August 11, 2019

Este video es proporcionado por ESPN Play

