‘Corazón de León’, al igual que Daniel Marcos y Kevin Borjas, buscará entrar a la UFC por medio del Dana White’s Contender Series este martes 22 de agosto. Esto cuando enfrente al estadounidense Robbie Ring, prospecto invicto de 23 años (6-0) en la categoría de peso pluma (66 kilos). Pajuelo buscará hacer crecer la armada peruana (actualmente hay cinco representantes) y cumplir su sueño. Depor conversó con el talento nacional de 28 años para conocer cómo se preparó y que puede esperar el presidente de la compañía (Dana White) el día de su pelea.

¿Cómo ha sido tu preparación para esta pelea?

Estoy llegando bien a mi pelea, mejor que nunca en realidad. Me he preparado muy bien, muy fuerte con todos mis compañeros. Ha sido un campamento diferente a los anteriores, ya que he tenido un poco más de apoyo de algunas marcas. Entonces me he preparado al 100% y he dejado de lado un poco mi trabajo. Estoy llegando con un nivel más arriba que nunca.

¿Cómo así te llegó la noticia del Dana White’s Contender Series?

Después de mi victoria en Argentina, como que hubo un rumor, pero después ya me confirmaron mi pelea. Iba a enfrentar a un sueco, pero por problemas que tuvo con su visa, me lo cambiaron. Yo estaba entrenando cuando me llegó la noticia, como ya había una volada, estaba ya alistándome por si me avisaban. Cuando me avisaron, me puse muy feliz, porque estaba esperando este momento.

Te vas a enfrentar a Robbie Ring, un prospecto invicto con seis victorias, ¿qué sabes sobre él?

Sé que es un peleador que le gusta el piso, es cinturón negro en jiu-jitsu. Por su estilo de pelea, creo que me va a intentar llevar al piso, hemos trabajado para eso. En realidad, todos mis oponentes han querido llevarse al piso, pero esta es una pelea que comienza de pie. Estoy preparado para lo que venga, yo salgo y soy una máquina, un león, trato de no dejar nada a los jueces

Si bien tu rival inicial iba a ser Tobias Harila, ¿te afectó en algo tu preparación o estrategia el cambio de rival?

No, en realidad no, porque no entreno bajo las técnicas de mi oponente, yo entreno para mejorar mis técnicas y hacer una evolución en cada pelea; y eso es lo que hemos logrado. En esta pelea se va a ver un reflejado el hecho de que vengo preparado al 100%.

¿Cómo crees que se dé la pelea?

Bueno, yo creo que la pelea igual se va a ir de pie. Va a terminar por un nocaut, porque he trabajado muy bien para escapar de las llaves. He entrenado mucho mi lucha, entonces esperen un bonito nocaut.

Luis Pajuelo entrena en el FFC Team. (Andrés Paredes/GEC)

A Dana White le gusta un tipo de peleador en específico, que sea explosivo, con pegada, ¿crees que tienes las armas para convencerlo?

Yo creo que Dana White se va a volver loco con mi pelea. Le va a encantar mi estilo de pelea, definitivamente voy a convencerlo de que me contrate.

Kevin Borjas viene de lograr su contrato en el Dana White’s Contender Series, ¿te motiva eso también?

Sí, claro, por supuesto que sí. Kevin acaba de dejar la puerta juntita como para yo ir, abrir la puerta y pasar. Creo que Dana White sabe el estilo [de los peruanos], sabe del hambre que todo peruano tiene para entrar a la UFC. Entonces, venimos con hambre y venimos a ganar, no venimos a dejarlo a manos de los jueces.

¿Qué pueden esperar de ti el día de tu pelea?

Será una bonita pelea, esperen un nocaut, no pueden perderse mi pelea, ni la pelea que se viene de mi compañero James Llontop. Vamos a hacer dos peruanos más estén en la UFC.





