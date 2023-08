La última gira por Europa de la Selección Peruana tuvo como una de las principales novedades la presencia de Alessandro Burlamaqui. Y es que, aunque no fue convocado oficialmente para los choques ante Marruecos y Alemania, el mediocampista estuvo presente en algunos entrenamientos como invitado especial de Juan Reynoso. Por aquel entonces, el estratega nacional veía con buenos ojos el rodaje que estaba ganando el futbolista de 21 años en el Intercity. Aunque se tenía claro que aún tenía contrato con Valencia, club de LaLiga Santander, esta certeza estaría cerca de perder vigencia, ya que es muy poco probable que continúe ligado al conjunto ‘Che’.

Según las informaciones que pudo recoger Depor desde España, el futuro de Burlamaqui estaría lejos de Mestalla. Desde la directiva del Valencia, ven con buenos ojos la salida del jugador, ya que les abriría el cupo para realizar una nueva contratación. Además, por el hecho de que el peruano ya no encaja en los planes del equipo principal y porque no tiene interés en jugar con el conjunto Valencia Mestalla, que milita en la cuarta división.

¿Qué pasó con Burlamaqui?

En agosto de 2021, Burlamaqui formó parte de la convocatoria del Valencia para el inicio de LaLiga. Debido a la ausencia de varios mediocampistas, José Bordalás optó por incluir al peruano en el enfrentamiento contra Getafe. Sin embargo, en aquel partido no llegó a jugar y tuvo que esperar otras 18 jornadas para aparecer en la lista oficial del primer equipo, aunque nuevamente sin llegar a participar.

Después de esas experiencias no volvió a tener presencia oficial en la escuadra valenciana. Salvo entrenamientos de pretemporada un año después, esta vez bajo la dirección del italiano Gennaro Gattusso. Lo que vino después para Burlamaqui fueron participaciones con Valencia Mestalla, equipo para que el inicialmente fue contratado. La temporada pasada pasó por Badajoz e Intercity, ambos de Primera RFEF (tercera categoría).

Temporada Liga Club PJ Titular 2021-2022 Segunda División RFEF Valencia Mestalla 22 10 2022-2023 Primera División RFEF Badajoz 13 3 2022-2023 Primera División RFEF Intercity 14 12

Para obtener una visión más completa de lo qué pasó con Burlamaqui, Depor conversó con Salva Gomis, periodista del portal Tribuna Deportiva. Salva Gomis no solo se encarga de detallar las actividades diarias del equipo Mestalla, sino que también posee valiosa información acerca del primer equipo del Valencia.

“La constante ebullición y cambios en Valencia no son beneficiosos para nadie. Su estilo de juego encajaba con Bordalás pero ahí tuvo lesiones que lo lastraron. Luego en sus cesiones no ha tenido fortuna y no ha encontrado acomodo. Creo que faltó algo de nivel por su parte, pero también tranquilidad en Valencia que no existe”, apuntó en primer lugar.

“Aún tiene un camino por recorrer en su madurez futbolística. Su crecimiento y desarrollo continúan siendo esenciales en este momento. Buscar oportunidades fuera de España podría ser beneficiosa para su evolución, sin embargo, parece que la idea de regresar a Alicante es la que más le atrae”, añadió.

Opciones reales

El Intercity, conjunto en el que Burlamaqui ya participó en la temporada anterior, se presenta como la alternativa más viable. Durante la segunda mitad de la última temporada, tuvo participación en 14 partidos con el equipo de Alicante después de finalizar su cesión con el CD Badajoz. Su paso por el club de Alicante le otorgaría una mayor chance para regresar.

Internacionalmente, también tiene la posibilidad de jugar. KV Oostende se presenta como una opción tentadora para Burlamaqui. Pese a que el equipo belga descendió a la segunda división, podría ser una buena alternativa para que el peruano pueda ganar más experiencia internacional, un torneo en el que podría enfrentar a Kluiverth Aguilar del Lommel SK.

🤝🏼 Acuerdo con Alessandro Burlamaqui para salir del VCF



💭 El jugador debe decidir entre @CFIntercity (🥇) o el @kvoostende (🥈)



🦇 El Valencia mantendrá porcentaje y derechos a futuro



🗞️ Léelo en @esportbase: https://t.co/8f19kcwAFE — Salva Gomis (@SalvaGomis97) August 9, 2023

Eso sí, Valencia no romperá todo vínculo con Burlamaqui. Se considera que el jugador aún tiene un potencial por desarrollar en el mediano plazo. Por esta razón, el club mantendrá un pequeño porcentaje de su pase, ante una posible transferencia en el futuro.

