Mayweather vs. McGregor 2: la estafa que todos queremos ver en la UFC [OPINIÓN]

Hasta hace unas semanas, era imposible pensar en una revancha entre Floyd Mayweather y Conor McGregor bajo las reglas de las artes marciales mixtas (MMA). Pero la situación parece haber cambiado radicalmente en los últimos días: Dana White, presidente de la UFC , está en negociaciones con 'Money' para concretar la pelea más millonaria en la historia de este deporte.



El mismo Joe Rogan, comentarista de UFC, reveló que ya se iniciaron las conversaciones con Floyd Mayweather. "Será la pelea de los mil millones", aseguró el también comediante, despertando un gran malestar entre los seguidores (sobre todo los old school) de las MMA, quienes consideran que esta rivalidad es un "circo" que está deformando el deporte.



¿Por qué están tan irritados los fanáticos de las MMA? Simple: la UFC, principal promotora de este deporte, nació en 1993 bajo el lema "As real as it gets" (Tan real como la vida misma). Si bien por aquellos años los combates eran más violentos, pues todavía no se implementaban las medidas de seguridad que vemos en la actualidad, era reconfortante saber que lo que ocurría dentro de la jaula no estaba pauteado: dos peleadores de distintas disciplinas se enfrentaban para descubrir cuál de todas las artes marciales era la más efectiva.



Esto sirvió como consuelo para aquellos fanáticos que crecieron pensando que las peleas de la WWE eran reales, para luego de unos años enterarse que esos gladiadores en realidad obedecían a un guión. Esa diferencia marcada entre realidad y ficción es precisamente la que no están representando Floyd Mayweather y Conor McGregor.



(Getty Images) (Getty Images)

Lejos de respetar los valores de las artes marciales, Floyd Mayweather y Conor McGregor parecen estar dispuestos a todo con tal de inflar sus cuentas bancarias. Por eso en su primer enfrentamiento hubo un acuerdo para que ninguno de los dos fuera humillado sobre el cuadrilátero. Fue así como el irlandés decidió 'cancherear' e incluso llegó hasta el décimo round, antes de ser noqueado sin ni siquiera caer a la lona.



¿Por qué ahora Floyd Mayweather decidiría asumir ese riesgo? Porque podría llevarse cerca de 500 millones de dólares por una derrota que no afectará su segundo tesoro más preciado (después de su fortuna): su récord invicto. Mientras Conor McGregor limpiará su nombre, se llenará los bolsillos y postergará aún más sus combates ante Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov. Lo que se podría llamar un win-win.



Sin embargo, incluso sabiendo todo esto hay una gran razón para estar interesado en este combate, en especial para aquellos que detestan el estilo defensivo de Floyd Mayweather. Luego de 20 años viéndolo recorrer estratégicamente el ring y salir victorioso, por fin podrán ver a 'Money' sufriendo una derrota. ¿Podrías perderte ese lujo?