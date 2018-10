La victoria de Khabib Nurmagomedov sobre Conor McGregor en el UFC 229 quedó de lado tras lo actos que protagonizó el ruso al final en el T-Mobile de Las Vegas. Es que tras someter a su rival, el campeón ligero saltó la jaula y fue en busca de pelea.

Luego de hacer rendir a McGregor en el cuarto round, Khabib perdió el control saltó del octágono y empezó a conectarle golpes a un integrante del equipo del irlandés. Se trató de Dillon Danis, entrenador de Conor en UFC.

El llamado 'Jefe' es especialista en jiu-jitsu y se sumó al equipo de Conor McGregor en 2016. A partir de ese momento, se mantuvo cerca a 'The Notorious'. Para Khabib, Dillon Danis fue parte del hostigamiento que recibió en los últimos meses.

"Él también me insultó, habló sobre mi religión, sobre mi padre y mi familia. Me llamó terrorista", declaró Khabib Nurmagomedov. "En mi cara nunca me dijo nada. Nadie habla de todo lo que sufrí", agregó.

Cabe señalar que la Comisión Atlética de Nevada investigará el incidente que originó Khabib Nurmagomedov. Además, 'congelará' el cheque de dos millones de dólares que iba a. Por otro lado, Dana White no aseguro que el ruso siga siendo el campeón.