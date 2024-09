Este sábado 14 de septiembre, no te pierdas el ansiado evento del UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili que se celebrará en The Sphere, en Las Vegas. Mira la transmisión del UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili a partir de las 8:00 p.m. (hora CDMX) y con transmisión de Fox Sports Premium o Disney+ Premium. Este evento se realizará en conmemoración al Día de la Independencia de México. Justamente por tal razón, algunos peleadores mexicanos estarán presentes en la cartelera estelar, como Alexa Grasso completando su trilogía ante Valentina Shevchenko y Diego Lopes ante Brian Ortega en otra de las interesantes luchas de la jornada.

UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili - Transmisión del evento desde The Sphere. (Video: UFC)