Después de un poco más de un año, Valentina Shevchenko (24-4-1 MMA, 13-3-1 UFC) recuperó el título de peso mosca del UFC este último sábado, al vencer de manera dominante a la mexicana Alexa Grasso, quien le había arrebatado el cinturón en marzo de 2023. En la pelea coestelar de la Noche UFC, llevada a cabo en The Sphere de Las Vegas, Shevchenko fue proclamada ganadora por decisión unánime (50-45, 50-45, 50-45). Tras el enfrentamiento, la peleadora compartió sobre su actuación en el ring y compartió sus impresiones después de finalmente derrotar a su oponente.

Luego de una noche llena de emociones, en la que Valentina reafirmó su estatus como la mejor del mundo en su categoría, habló sobre su enfrentamiento contra Grasso. “Fue mi tercera pelea con Alexa y no sé, me siento tan diferente, tan poderosa, tan fuerte, incluso mejor que hace unos años”, comenzó diciendo Shevchenko. Asimismo, comentó sobre el impulso que la llevó a convertirse en la vencedora. “Esta fuerza, la sentí a través de mis venas, a través de todo. Creo que es algo bueno para un peleador. Si no estás evolucionando, es algo así como, ‘OK, es hora de retirarse’. Pero si te sientes fuerte y poderosa y continúas haciendo estas cosas difíciles que estás haciendo pero te encanta, eso es lo que es importante. Descansar, no importa”.

La peleadora peruana nacionalizada arribó al evento con un récord de 0-1-1 contra Grasso (16-4-1 MMA, 8-4-1 UFC), la campeona de peso mosca femenina de la promoción. A pesar de esto, obtuvo una victoria por decisión unánime, tuvo durante el combate algunas complicaciones. “Estoy muy feliz de recuperar lo que me pertenece. Estuve un año sin el cinturón. Me sentí muy raro. Realmente ahora mismo, es difícil expresar todas las emociones que me atraviesan, con toda la adrenalina y todo lo que pasó después de la pelea. Creo que mañana responderé exactamente a la pregunta. Pero ahora mismo, en dos palabras, estoy feliz de que todo esté bien”.

Por otro lado, se les preguntó sobre el impacto de dejar el podio. “Este cinturón, lo que significa para mí, es la historia de haberlo perdido por mis propios errores que cometí en la primera pelea”, resaltó Valentina en conferencia de prensa. “Luego, peleé la segunda pelea y gané la pelea y logré un empate. Luego, esta tercera pelea, estos cinco meses de campamento de entrenamiento, fueron muy intensos para mí, no solo físicamente sino mentalmente”, complementó al respecto.

Finalmente, la ‘Bala’ destacó la importancia de su mentalidad en cada combate, subrayando cómo le ayuda a potenciar aquellos aspectos en los que sus rivales la habían dominado sin dificultad. “Cada vez pienso en cómo mejorar… Para esta pelea en particular, sentí tanta energía dentro de mí, una energía monstruosa, y simplemente la desaté y fui con todo en esta pelea”, precisó.





El camino a la victoria: round x round

Round 1 : En el primer round, Valentina Shevchenko tomó rápidamente la iniciativa y sorprendió a Alexa Grasso con un derribo temprano, llevando la pelea al terreno en el que se siente más cómoda: el suelo. Grasso intentó responder buscando someterla, pero Shevchenko logró imponer su control desde el principio.

: En el primer round, Valentina Shevchenko tomó rápidamente la iniciativa y sorprendió a Alexa Grasso con un derribo temprano, llevando la pelea al terreno en el que se siente más cómoda: el suelo. Grasso intentó responder buscando someterla, pero Shevchenko logró imponer su control desde el principio. Round 2 : Valentina consiguió otro derribo sobre Grasso, evitando intercambios en pie y enfocándose en controlar la pelea desde el suelo, donde es más dominante. Aunque Alexa intentó varias veces aplicar sumisiones desde su posición inferior, ninguna de ellas logra concretarse, ya que Shevchenko usa su experiencia y técnica para evitar quedar atrapada.

: Valentina consiguió otro derribo sobre Grasso, evitando intercambios en pie y enfocándose en controlar la pelea desde el suelo, donde es más dominante. Aunque Alexa intentó varias veces aplicar sumisiones desde su posición inferior, ninguna de ellas logra concretarse, ya que Shevchenko usa su experiencia y técnica para evitar quedar atrapada. Round 3 : Shevchenko sigue fiel a su táctica de derribos, buscando constantemente llevar la pelea al suelo, donde tuvo mayor ventaja. Grasso, aunque no pudo quitársela de encima fácilmente, respondió con intentos de sumisión peligrosos, buscando revertir la situación. Sin embargo, Shevchenko se mantuvo alerta y controlada, neutralizando cada uno de los intentos de su oponente y manteniendo el control del combate.

: Shevchenko sigue fiel a su táctica de derribos, buscando constantemente llevar la pelea al suelo, donde tuvo mayor ventaja. Grasso, aunque no pudo quitársela de encima fácilmente, respondió con intentos de sumisión peligrosos, buscando revertir la situación. Sin embargo, Shevchenko se mantuvo alerta y controlada, neutralizando cada uno de los intentos de su oponente y manteniendo el control del combate. Round 4 : Alexa Grasso, consciente de la estrategia de Shevchenko, intentó anticipar los derribos, buscando convertir la defensa en una oportunidad para someterla. A pesar de sus esfuerzos por aplicar llaves de sumisión, no consiguió ejecutarlas con éxito. En este round, Valentina demostró claramente su superioridad en el control del combate, imponiéndose sobre Grasso tanto en el suelo como en las transiciones,.

: Alexa Grasso, consciente de la estrategia de Shevchenko, intentó anticipar los derribos, buscando convertir la defensa en una oportunidad para someterla. A pesar de sus esfuerzos por aplicar llaves de sumisión, no consiguió ejecutarlas con éxito. En este round, Valentina demostró claramente su superioridad en el control del combate, imponiéndose sobre Grasso tanto en el suelo como en las transiciones,. Round 5: Shevchenko continuó siguiendo su estrategia metódicamente, evitando cualquier intercambio de golpes en pie y concentrándose en mantener el dominio sobre su oponente en el suelo. Con su estilo técnico y control en el grappling, se aseguró de que Alexa Grasso no tenga oportunidad de imponerse. Finalmente, los jueces indicaron, de manera unánime, que la ‘Bala’ recuperó su título frente a la mexicana, quien, poco más de un año atrás, se lo había arrebatado.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR