Luego de más de 14 años de inactividad, el esperado regreso de Mike Tyson al ring está cada vez más cerca. ‘Iron’ volverá a ponerse los guantes para enfrentar a Roy Jones Jr en un combate de exhibición.

Y en la previa del evento, ya se dieron a conocer las ganancias de ambas leyendas del boxeo. Según un reporte de Yahoo Noticias, Mike Tyson recibirá 10 millones de dólares; mientras que su rival se llevará un millón.

Previamente, el excampeón mundial había anunciado que donaría toda su ganancia a la caridad. En una entrevista en julio con el portal TMZ, Tyson dijo que el dinero será para varias organizaciones benéficas.

“Nadie tendrá que preocuparse de que yo me haga rico o me ponga celoso y diga que hago esto por dinero. No obtengo nada y me siento bien haciendo esto porque puedo”, declaró ‘Iron’ en su momento.

La pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr se llevará a cabo este 28 de noviembre en el Staples Center de Los Ángeles. El combate de exhibición está programado a ocho asaltos, dos minutos cada uno.

Esta será la primera vez que Tyson estará en un ring desde su pelea de exhibición en 2006 contra Corey Sanders. Un año antes, en 2005, había tenido su última pelea oficial ante Kevin McBride, a quien no pudo vencer tras retirarse antes del séptimo asalto.