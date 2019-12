Si a inicios de año le hubiesen preguntando cómo se veía en diciembre, Milko Tucto difícilmente hubiera imaginado lo que ya consiguió hasta este momento. Es decir, convertirse en peleador profesional, tener cuatro victorias y haber peleado en México (en Crixus MMA).

Ahora cerrará su soñado 2019 con otro evento internacional, en Combate Américas. Y es que el popular ‘Tatú’ estará este viernes 20 de diciembre en la llave alterna de la ‘Copa Combate’, en donde enfrentará al chileno Ignacio Bahamondes, quien posee un récord de 9-3.

Esto con la consigna de ganar su duelo y esperar a que algún semifinalista no continué en competencia para reemplazarlo . Y en la previa a su debut en Combate Américas, el integrante de Los Perros Sarnosos conversó con Depor sobre su presente.

¿Cómo te sientes con esta oportunidad de pelear en Combate Américas?

Me encuentro bien, emocionado de participar (en Combate Américas) y poder cerrar el año en este evento internacional. Estoy entrenando fuerte para poder llevarme la victoria.

Es un año de ensueño para ti, debutaste como profesional y ahora lo cierras en un evento internacional...

Sí, yo debuté este año como profesional en febrero y desde ahí no he parado de pelear. Tenía combates cada dos meses, quería aprovechar el tiempo. Vengo de una pelea en México, si bien no se dio el resultado, hice una buena pelea. A los pocos días me llamaron para estar en Combate (en la llave alterna) y no lo pensé dos veces.

¿Es un formato nuevo para ti, el de la Copa Combate?

Sí, yo estoy acostumbrado a una pelea en una sola noche, pero me emociona la idea de que sean tres. Usualmente, he visto eso en películas, y ahora tengo la posibilidad de hacerlo yo.

¿Qué esperas de tu pelea en la llave alterna de la Copa Combate?

Lo que espero es ganar mi pelea alternativa y sin desearle el mal a nadie esperar sentando que alguien gane y no pueda continuar para poder entrar como reemplazo.

Milko Tucto es cinturón naranja en luta livre. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Como antecedente a tu favor, ya ha habido un ganador de la Copa Combate que arrancó en la llave alterna (Levy Marroquín en 2017)...

Así es, eso me motiva. De igual manera, yo estoy entrenando desde que me dijeron que estaría en la llave alterna de la Copa Combate. Yo me estoy preparando para llegar a al final. Lo más probable es que pueda entrar a las llaves. Que nadie me descarte, porque puedo darla sorpresa. Estoy listo para reemplazar a cualquiera.

¿Qué sabes de tu rival, el chileno Ignacio Bahamondes?

Sé que es su segunda pelea en Combate Américas. La primera la perdió, pero por decisión, él hizo una buena presentación. Sé que tiene buen striking (lucha de pie)

Tu combate será a un round de cinco minutos, es para darlo todo...

Sí, sé que todos saldrán a ‘volar cabezas’, a ‘matar’. Yo tengo que salir a dar todo y a acabar la pelea lo más pronto posible.

Frente a Bahamondes, cómo te ves...

Mi idea es terminar la pelea, ya sea finalizando por sumisión o por nocaut. Quiero terminarla y sentarme a esperar el llamado.

En caso no logres entrar a las llaves principales de la Copa Combate, de todas formas es un año redondo...

Sí, me siento muy feliz por cómo se ha dado este año. No es bueno, sino es excelente. Serían seis peleas, dos internacionales. Una fuera del país. Es un año bueno. Sé que este evento me va a abrir muchas puertas.

Y si ganas la Copa... ¿Qué harías?

No he pensado en eso (risas). Yo tengo que prepararme para ganar mi llave. Y si logro ganar el premio (que son 100 mil dólares) lo primero que haría es comprar un pasaje para pasar Navidad con mi mamá, ella vive en otro país (Estados Unidos) por temas de trabajo. Iría a verla.

Ficha técnica:

•Nombre: Milko Tucto •Apodo: Tatú •Edad: 28 años (08/07/1991) •Peso y talla: 70 kilos / 1.72 mts. •Escuela: Los Perros Sarnosos •Entrenador: Héctor Iberico

